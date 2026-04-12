Posadite krastavce s ovim biljkama i imat ćete ih u izobilju

Ova metoda vrtlarstva je jednostavna, održiva i vrlo učinkovita, zbog čega je mnogi iskusni vrtlari koriste.

Krastavci su jedno od najpopularnijih povrća u kućnim vrtovima jer brzo rastu i uz dobru njegu daju obilan urod. Međutim, mnogi vrtlari nisu svjesni da na količinu i kvalitet uroda mogu uveliko utjecati i biljke koje rastu u njihovoj blizini. Prava kombinacija biljaka u vrtu može poboljšati rast krastavaca, zaštititi ih od štetočina i povećati prinose.

Jedna od najboljih biljaka za sadnju pored krastavaca je kopar. Ova aromatična biljka privlači korisne insekte, poput oprašivača i grabežljivih vrsta, koji pomažu u smanjenju broja štetočina. Osim toga, kopar poboljšava rast krastavaca i može doprinijeti boljem razvoju plodova. Neven je također vrlo dobar pratilac za krastavce. Ovaj cvijet je poznat po tome što odbija mnoge štetočine u vrtu, posebno lisne uši. Pored svoje zaštitne uloge, neven uljepšava vrt i doprinosi zdravijem okruženju za rast krastavaca. Krastavci također dobro uspijevaju u blizini mahunarki, poput graha ili graška.

Dobri susjedi

Ove biljke poboljšavaju kvalitet tla vraćanjem dušika u zemlju, što je važno za rast mnogih povrtnih vrsta. Kao rezultat toga, krastavci u takvom okruženju imaju bolje uslove za razvoj i često veći prinos. Dobri susjedi za krastavce su i bijeli luk ili crveni luk. Njihova jaka aroma može odbiti određene štetočine koje bi inače napale krastavce. Takva prirodna zaštita smanjuje potrebu za korištenjem hemikalija u vrtu.

S druge strane, postoje biljke koje nije preporučljivo saditi u blizini krastavaca. To uključuje krompir, kadulju i neke druge aromatične biljke, jer mogu usporiti rast krastavaca ili privući slične bolesti i štetočine.

Ako krastavce sadite uz odgovarajuće prateće biljke, možete prirodno poboljšati njihov rast, zaštititi ih i povećati prinos. Ova metoda vrtlarstva je jednostavna, održiva i vrlo učinkovita, zbog čega je mnogi iskusni vrtlari redovno primjenjuju

Facebook komentari