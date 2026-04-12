Izbori u Mađarskoj: Orban pred gubitkom vlasti nakon 16 godina

U Mađarskoj se u nedjelju održavaju parlamentarni izbori koji se u velikoj mjeri prate u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji. Prema aktuelnim anketama, premijer Viktor Orban i njegova stranka Fidesz mogli bi izgubiti vlast nakon 16 godina upravljanja državom.

Glavni izazivač je stranka desnog centra, proevropska Tisza partija, koju predvodi bivši Orbanov saradnik Peter Magyar.

Na izborima se bira ukupno 199 zastupnika u parlamentu. Od toga se 106 bira u direktnim izbornim jedinicama, dok se 93 biraju sa nacionalnih lista i lista etničkih manjina. Mađarski građani koji žive u inostranstvu mogu glasati poštom, a većina njih tradicionalno podržava Fidesz.

Za ulazak u parlament stranka mora preći izborni prag od 5 posto glasova. Biračka mjesta otvaraju se u nedjelju u 6 sati, a zatvaraju u 19 sati, dok se prvi rezultati očekuju u večernjim satima.

Nakon izbora, predsjednik Tamas Sulyok treba u roku od 30 dana sazvati novi saziv parlamenta, koji potom bira premijera većinom glasova, na prijedlog predsjednika države.

Analitičari ističu više mogućih scenarija, od uvjerljive ili dvotrećinske većine Fidesza ili Tisze, do tijesne većine ili potpunog političkog zastoja bez jasnog pobjednika. Svaki od ovih ishoda nosi različite posljedice po stabilnost vlade, reforme institucija i budući politički pravac zemlje

