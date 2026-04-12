Novo poskupljenje goriva: Dizel probio granicu od 4 KM, vozače čeka još teži udar

Cijene goriva u Bosna i Hercegovina nastavljaju rasti, a vozače u Sarajevo jutros su dočekale nove, znatno više cijene dizela.

Na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela D5 dostigao je čak 4,05 KM, dok se najniže cijene trenutno kreću oko 3,79 KM. Na frekventnijim lokacijama cijene su već prešle psihološku granicu od četiri marke po litru.

Novi rast dolazi u trenutku kada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ponovo raste. Brent nafta trenutno se kreće oko 97 dolara po barelu, što dodatno povećava pritisak na cijene goriva u regionu.

Građani već izražavaju nezadovoljstvo, posebno jer poskupljenja najviše pogađaju sektor prevoza, taksi usluge, dostavu, ali i svakodnevne odlaske na posao.

Ako se ovakav trend nastavi, realno je očekivati da bi cijene dizela u narednom periodu mogle dodatno rasti, što bi predstavljalo novi udar na kućne budžete

