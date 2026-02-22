Zemljotres magnitude 7,1 pogodio obalu Malezije

Potres se dogodio otprilike 55 kilometara sjeverozapadno od Kota Belud, a zasad nema izvješća o žrtvama ili šteti.

Američki geološki zavod izvijestio je da je u nedjelju snažan potres magnitude 7,1 po Richterovoj ljestvici pogodio obalu Malezije. Epicentar podrhtavanja bio je otprilike 55 kilometara sjeverozapadno od Kota Beluda u saveznoj državi Sabah, na otoku Borneu, na dubini koju seizmolozi još uvijek analiziraju.

Regionalni utjecaj i procjena

Vlasti nisu izvijestile o neposrednim žrtvama ili značajnoj šteti nakon seizmičkog događaja. Iako se Malezija nalazi izvan geološki aktivnog pacifičkog “vatrenog prstena”, zemlja povremeno doživljava podrhtavanja uzrokovana regionalnom seizmičkom aktivnošću, posebno onim koja potječu iz susjedne Indonezije i južnih Filipina. Lokalne hitne službe provode procjene u obalnim područjima kao mjeru opreza.

Seizmički kontekst

Potres se pridružuje nizu značajnih seizmičkih događaja diljem jugoistočne Azije posljednjih mjeseci, iako su potresi ove magnitude relativno rijetki na teritoriju Malezije. Savezna država Sabah u prošlosti je doživjela značajnu seizmičku aktivnost, uključujući razorni potres magnitude 6,0 stupnjeva Richtera 2015. godine koji je pogodio planinu Kinabalu, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi. Dužnosnici nastavljaju pratiti potencijalne naknadne potrese.

