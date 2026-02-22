Branko Đurić Đuro postao djed

Kćerka Tanje Ribič i Branka Đurića se sa suprugom je prije nekoliko dana obradovala prvom djetetu, a sa svojim pratiocima je sada na društvenoj mreži podijelila i fotografiju na kojoj je pokazala trudnički stomak, prenijeli su slovenački mediji.

Glumica Zala Đurić je potvrdila da se obradovala prvom djetetu. „Postala sam mama. Dobila sam najveću nagradu i najvažniju ulogu“, napisala je na društvenoj mreži, a objavi je dodala i tri svoje fotografije. Na jednoj od njih pokazala je i trudnički stomak,

Kako su mediji izvijestili još u novembru, vijest da je ćerka u drugom stanju potvrdila je i sama Tanja Ribič, koja je tada rekla da se porodica već veoma raduje prinovi.

Glumica, koju su slovenački gledaoci posebno zavoljeli u popularnim serijama Skriveno u raju i Kuća ljubavi, svoje privatni život inače brižljivo krije od očiju javnosti. Zala nije otkrila detalje o bebi, a sa suprugom se, prema navodima, obradovala djevojčici.

