Influenser bacio 10.000 eura s balkona u Beču, nastao haos na ulici

U donjem dijelu bečke ulice Marijahilfer Štrase (Mariahilfer Straße) influencer Maksimilijan Vajsenbek (Maximilian Weißenböck), poznat pod nadimkom MaxaMillion, s balkona je razbacao 10.000 eura u gotovini, što je izazvalo pravu pometnju i guranje među okupljenima koji su pokušavali dohvatiti novčanice.Vajsenbek, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao MaxaMillion, skrenuo je pažnju javnosti ovim neobičnim potezom. Iako su Beč zahvatili snijeg i niske temperature, stotine mladih okupile su se nakon što se proširila informacija da poznati influencer priprema nesvakidašnji performans.

S balkona jedne zgrade na prometnoj ulici Vajsenbek je bacio 10.000 eura u obliku novčanica, koje su se raspršile u zimskoj večeri.

Mladi su, u želji da uhvate što više novca, počeli se gurati i jurili za letećim novčanicama, dok su se pojedini okliznuli na snijegom prekrivenom tlu. Ubrzo je vladala velika gužva, vika i metež, pa je prizor više podsjećao na masovni događaj nego na spontanu marketinšku akciju usred Beča.

Akcija je bila osmišljena kao promocija njegove marke Gamechanger Socks, ali se pretvorila u turbulentno dešavanje koje je mnoge prolaznike ostavilo zatečenim. U kratkom periodu Marijahilfer Štrase se pretvorila u mjesto na kojem je bilo teško održati red i preglednost situacije,piše Avaz

Za Maximiliana ovo nije prvi put da se neobičnim nastupima probija u medije. Na jednoj modnoj reviji Filipa Plajna (Philippa Pleina) u Milanu ušetao je među modele i izašao na pistu, čime je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.I na događaju Timmy Trumpet’s Freakshow u Piramide Fezendorf (Pyramide Vösendorf) ponovo je izazvao reakcije javnosti. Prerušio se u Di džeja Timija Trampeta (DJ-a Timmyja Trumpeta), s prepoznatljivim naočalama, upečatljivim nakitom i trubom u rukama, samouvjereno se kretao kroz masu i na kraju se popeo na binu. Prema navodima prisutnih, dio publike, pa čak i osiguranje, u prvi mah je mislio da je riječ o pravoj zvijezdi večeri.

