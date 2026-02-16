Svijet

Objavljen identitet naoružanog napadača koji je upao na Trampovo imanje

Objavljeno prije 40 minuta

Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago

Američka Tajna služba ubila je muškarca koji je pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi.Muškarac koji je smrtno stradao u Mar-a-Lagu bio je 21-godišnji Ostin (Austin) T. Martin iz Kamerona u Sjevernoj Karolini, reklo je više izvora za CBS News, američkog partnera BBC-ja.Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.Martinova porodica prijavila je njegov nestanak tek jučer, javlja CBS.Zvaničnici istražuju je li oružje kupio tokom vožnje iz Sjeverne Karoline prema Floridi, navodi CBS,piše Avaz


