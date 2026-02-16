ZMAJ POSTIGAO NOVI GOL ZA GLADBACH: Četvrti je strijelac Bundeslige

Borrusia Monchengladbach je u susretu 23. kola njemačke Bundeslige poražena kao gost od Freiburga rezultatom 2:1, a jedini gol za goste postigao je Haris Tabaković (30), piše Radiosarajevo.ba.

Sjajni bosanskohercegovački napadač je silovitim udarcem glavom nakon kornera u 85. minuti vratio svoj tim u igru.

Prethodno su Matthias Ginter (38′) i Igor Matanović (74′) pogađali za vodstvo Freiburga.

To je za Tabakovića a 11. gol u Bundesligi ove sezone i trenutno je četvrti strijelac takmičenja.

Ispred su samo Deniz Undav sa 12, Luis Diaz sa 13 i Harry Kane s 28 golova.

Borussia Monchengladbach je poslije ovog poraza 14. na tabeli s 22 boda.

