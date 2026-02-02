Svijet

Njujork: Muslimani klanjali teraviju na Times Squareu

Objavljeno prije 55 minuta

Ovo je peti put da se događaj održava na ovoj poznatoj lokaciji.

Muslimani su se u petak okupili na Times Squareu u New Yorku kako bi klanjali teraviju, posebni namaz koji se obavlja tokom mjeseca ramazana.


Organizatori su naveli da su podijelili skoro 2.000 besplatnih obroka za iftar, namijenjenih muslimanima, ali i svima kojima je pomoć bila potrebna.

Teravija predstavlja oblik ibadeta koji je posebno preporučen tokom ramazana i jedna je od najvažnijih molitvi u ovom periodu.


