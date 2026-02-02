Njujork: Muslimani klanjali teraviju na Times Squareu

Muslimani su se u petak okupili na Times Squareu u New Yorku kako bi klanjali teraviju, posebni namaz koji se obavlja tokom mjeseca ramazana.

BREAKING Mass Muslim Prayer Held in Times Square during Ramadan as Muslims in New York brave cold, rain to pray in Times Square Muslims in the city of New York defied the winter rain and cold to gather in Times Square on Friday, surrounded by lights and advertisements, for their… pic.twitter.com/mPEgLcuHj4 — SANTINO (@TheRealSantino) February 21, 2026



Ovo je peti put da se događaj održava na ovoj poznatoj lokaciji.

Organizatori su naveli da su podijelili skoro 2.000 besplatnih obroka za iftar, namijenjenih muslimanima, ali i svima kojima je pomoć bila potrebna.

Teravija predstavlja oblik ibadeta koji je posebno preporučen tokom ramazana i jedna je od najvažnijih molitvi u ovom periodu.

Facebook komentari