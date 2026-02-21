Napad na vozila sportista na Granični prelaz Rača. Navijači Zvezde zasuli kombi kamenjem.
Jedna osoba lakše povrijeđena. Policijska uprava Bijeljina traga za napadačima.
Meta napada bili vaterpolisti VK Borac Banja Luka. Povrijeđeno lice, kako navode iz policije, odbilo je ukazivanje ljekarske pomoći, prenose nezavisne.
Oglasila se policija o napadu navijača Zvezde na vaterpoliste banjalučkog Borca
Jedno lice lakše je povrijeđeno kada su nepoznate osobe na graničnom prelazu Rača upotrebom drvenih palica i kamenica oštetila dva vozila u kojima su se nalazili sportisti iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.
