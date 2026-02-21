Tajna je u tajmingu: Zašto štedljivi vozači na pumpu idu isključivo rano ujutro ili kasno navečer

Iako možda djeluje kao sitan detalj, trenutak kada se zaustavite na benzinskoj pumpi može napraviti razliku u vašem novčaniku. Tehnika koju već primjenjuju mnogi vozači u Njemačkoj obećava male uštede pri svakom točenju goriva, a vremenom se te uštede mogu značajno zbrojiti. Stručnjaci savjetuju tzv. “njemački stil točenja goriva”, što znači da gorivo točite rano ujutro ili kasno navečer, kada su temperature niže. Prema podacima njemačkog ADAC-a, razlika u cijeni može doseći i do 10 centi po litri u određenim uvjetima, prenosi Blic.

Za ovu razliku je zaslužna fizika – naime, gustoća goriva mijenja se ovisno o temperaturi. Kada je hladnije, benzin ili dizel su gušći, što znači da za isti plaćeni litraž, stvarna količina energije koju dobijete može biti nešto veća. Dakle, ako točite gorivo ujutro ili navečer, kada su vanjske temperature niže, dobit ćete “kompaktnije” gorivo nego tijekom vrućih sati dana.

Iako razlika nije velika pri svakom točenju, kada se to čini redovito, na duže staze ušteda može biti značajna. Međutim, treba napomenuti da se benzin i dizel čuvaju u podzemnim rezervoarima, gdje je temperatura relativno stabilna. To znači da iako postoji razlika između jutra i popodneva, varijacije nisu ogromne.

Osim odabira vremena za točenje, postoji nekoliko drugih trikova koji vam mogu pomoći uštedjeti. Prvo, izbjegavajte odlazak na benzinsku stanicu samo da biste natočili gorivo – najbolje je to učiniti kad ste ionako u prolazu. Također, izbjegavajte gužve na pumpama jer dok čekate u redu s upaljenim motorom, bespotrebno trošite gorivo. Još jedan korisni savjet je da stanete s točenjem goriva čim čujete “klik” na pištolju za gorivo. Taj zvuk znači da je vaš rezervoar pun. Ako nastavite točiti, gorivo neće “ući u rezervoar”, već će biti prokapanje i vi ćete bespotrebno gubiti novac.

