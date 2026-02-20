Masovna mobilizacija blizu NATO granica: “Hitno se javite na dužnost”

Lokalni stanovnici u zapadnom delu Belorusije prijavili su iznenadne pozive rezervistima i hitne naredbe za raspoređivanje blizu granice zemlje sa članicama NATO-a. O tome svedoče izjave opozicionih zvaničnika i saopštenja sa društvenih mreža objavljena u februaru 2026. godine, koje kritičari opisuju kao neobjavljeni mobilizacioni napor.

Prema izveštajima iz regiona Grodno, Slonima i sela Baranki, muškarcima se uručuju vojni pozivi bez prethodne najave, sa obavezom da se jave na dužnost u roku od nekoliko sati. Lokalni stanovnici, citirani objavama na društvenim mrežama, kažu da se rezervne grupe formiraju u kratkom roku i transportuju na poligone istog dana nakon što budu obavešteni.

Pavel Latusko, zamenik šefa Ujedinjenog prelaznog kabineta Belorusije, rekao je za ukrajinsku televizijsku stanicu “Kijev24” da se tempo i način poziva razlikuju od prethodnih kampanja obuke rezervista.

Nema odbijanja, oduzimaju mobilne telefone

“Pozivi, na primer, stižu u 8.00 ujutru – donesu poziv i kažu da morate da se pojavite na mestu službe do 9.00. Ili poziv stigne u 22.00 uveče, a do 8.00 ujutru morate da stignete u potpuno drugi grad u Belorusiji. Dakle, sada je zaista masovni poziv. Odbijanja se ne prihvataju, sve vode pod oružjem, na mesec dana, na dva meseca. Oduzimaju i mobilne telefone, što znači da nema kontakta sa rođacima”, rekao je Latuško.

Prema njegovim rečima, mere se sprovode pod maskom iznenadne provere pripravnosti, ali u praksi predstavljaju skrivenu mobilizaciju. On je naveo da se navodno ignorišu socijalna i medicinska izuzeća, a ljudi koji budu pozvani odmah se raspoređuju u vojne jedinice.

Nezavisni beloruski medij “Zerkalo” izvestio je da su se njegovi novinari obratili lokalnim vojnim jedinicama predstavljajući se kao rođaci i dobili potvrdu da se pozivi dostavljaju i izvršavaju istog dana. Zvaničnici sa kojima je urednički tim razgovarao sugerisali su da bi aktivnosti mogle biti povezane sa proverom mobilizacione spremnosti, a ne sa redovnom obukom.

Ministarstvo odbrane Belorusije nije javno proglasilo opštu mobilizaciju. Međutim, Latuško tvrdi da postoji razlika između zvaničnih saopštenja i situacije koju su prijavili građani, podsećajući da je ministar odbrane Viktor Hrenin javno opisao aktivnosti rezervista kao rutinske i dobrovoljne.

Prijavljeni pozivi dolaze u vreme pojačane bezbednosti duž zapadne granice Belorusije sa Poljskom i Litvanijom, obe članice NATO-a. Država je ranije sprovodila nenajavljene vojne inspekcije, ali posmatrači ističu da brzina i obim opisani u aktuelnim izveštajima izazivaju snažnije reakcije javnosti u zemlji.

Belorusija ostaje bliski vojni saveznik Rusije, a analitičari procenjuju da Moskva nastavlja da produbljuje svoj operativni uticaj na beloruskoj teritoriji. Zapadni zvaničnici su ranije izrazili zabrinutost zbog vojnih aktivnosti u regionu, posebno nakon incidenata koji uključuju navodne povrede vazdušnog prostora u blizini granica NATO-a.

Odvojeno, u ruskoj javnoj debati pojavile su se reference na moguće buduće mere mobilizacije u vezi sa nedostatkom radne snage, dok su vlasti poslednjih nedelja pooštrile ograničenja pristupa određenim društvenim mrežama i aplikacijama za razmenu poruka, navodno kako bi obuzdale širenje koordinisanih protesta sličnih demonstracijama iz 2022. godine.

Trenutni događaji u Belorusiji se zvanično ne predstavljaju kao priprema za borbene operacije, a dostupni izveštaji uglavnom ukazuju na provere spremnosti ili aktivnosti verifikacije rezervnih snaga. Ipak, iznenadna priroda poziva i njihova blizina granicama NATO-a privlače pažnju regionalnih posmatrača koji prate vojna dešavanja u Istočnoj Evropi.

Facebook komentari