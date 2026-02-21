Britanski naučnici razvili tampon za prevenciju raka jajnika

Studija pod nazivom “Violet” uključuje oko 250 žena, među kojima su pacijentkinje kojima su već uklonjeni jajnici zbog dijagnostikovanog raka, kao i žene sa mutacijom gena BRCA koje se odlučuju za preventivnu operaciju, prenio je Sky News.

Prema podacima “Cancer Research UK”, osobe sa BRCA mutacijom imaju veći rizik od razvoja nekoliko vrsta raka, uključujući rak jajnika, dojke, pankreasa i prostate.

Glavni istraživač studije Dr Jemma Longley istakla je da trenutno ne postoji program skrininga za rak jajnika i da preventivne operacije mogu da izazovu hiruršku menopauzu kod mlađih žena.

Ginekološki onkološki hirurg-konsultant David Constable-Phelps ocijenio je da bi uspješan tampon bio “potpuna prekretnica za žene sa rakom jajnika”, jer ta vrsta raka često ima nespecifične simptome i “tiho” se širi u ranim fazama.

Tampon je razvila biotehnološka kompanija "Daye", a istraživači planiraju šire ispitivanje ukoliko preliminarni rezultati pokažu efikasnost.

