Tuča ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

Objavljeno prije 45 minuta

Tri lica povrijeđena su u tuči ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj je učestvovalo više muškaraca i žena, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Policija intervenisala oko 2.00 časa; istraga u toku pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
Oko 3.30 časova na drugoj lokaciji uhapšen muškarac zbog tuče i fizičkog napada.
Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.
Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2.00 časa.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.


