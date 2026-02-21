Tuča ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru: Učestvovali žene i muškarci

U Prijedor tri osobe povrijeđene u tuči ispred ugostiteljskog objekta.

Policija intervenisala oko 2.00 časa; istraga u toku pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Oko 3.30 časova na drugoj lokaciji uhapšen muškarac zbog tuče i fizičkog napada.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.

Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2.00 časa.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.

Facebook komentari