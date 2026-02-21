Svijet

Zastrašujući snimci: Eksplodirao kamion u Santiagu, 4 osobe poginule

Objavljeno prije 1 sat

Četiri osobe su poginule, a 17 je povrijeđeno nakon što se kamion koji je prevozio tečni gas prevrnuo i eksplodirao u Renci, dijelu Santiaga, glavnog grada Čilea.

Među poginulima je i vozač kamiona.Do smrtonosnog incidenta je došlo u sjevernom dijelu Rence, u blizini glavnog autoputa i industrijske zone. Policija je saopćila da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom prije nego što je došlo do sudara i eksplozije.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće. Kamion je bio u vlasništvu lokalne gasne kompanije Gasco, koja se još nije oglasila povodom incidenta.

Dramatični snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju visoke plamenove i gusti dim koji se širi s mjesta eksplozije. Vatrogasci su naveli da se eksplozija osjetila u krugu od 150 do 200 metara i da je oštetila najmanje 50 vozila.Predsjednik Čilea, Gabriel Boric, rekao je da je krhotine eksplozije pogodile tri obližnja preduzeća, ali da nema izvještaja o širem oštećenju objekata.

Guverner Santiago Metropolitanne regije, Claudio Orrego, izjavio je da je pet osoba u teškom stanju. “Jedna osoba ima opekotine na 100% tijela i život joj je u neposrednoj opasnosti,” rekao je Orrego,pišu Vijesti


