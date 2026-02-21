Ambasador SAD: Izrael ima biblijsko pravo da uzme cijeli Bliski istok

“Bilo bi u redu kada bi uzeli sve.”

Podcaster Carlson i američki ambasador u Izraelu Huckabee sukobili su se oko svojih stavova o Izraelu tokom podcasta objavljenog u petak, u kojem je Huckabee sugerisao da Biblija daje jevrejskoj državi pravo na veliki dio Bliskog istoka.

Carlson i Huckabee razgovarali su tokom dvosatne epizode emisije “The Tucker Carlson Show”, u trenutku kada dio Republikanske stranke pokušava ublažiti nesuglasice oko Izraela. Carlson se suočio s kritikama iz različitih političkih krugova, koji tvrde da njegova kritika Izraela podstiče antisemitizam.

Dvojica bivših voditelja Fox Newsa raspravljali su o tome šta Biblija kaže o Jevrejima i Izraelu, te kako to treba tumačiti danas. Carlson je naveo da Knjiga Postanka, prvi dio hebrejske i kršćanske Biblije, opisuje kako je Bog sklopio savez s Abrahamom, te da će zemlja “od rijeke Egipta do velike rijeke, Eufrata” pripasti Abrahamovim potomcima. Abraham se smatra ocem jevrejskog naroda.

Nakon što je Huckabee rekao da je Bog tu zemlju dao Jevrejima, Carlson ga je pritisnuo da precizira “na koju zemlju mislite?” Neki stručnjaci “rijeku Egipta” tumače kao riječnu dolinu na Sinaju, dok je drugi poistovjećuju s Nilom. To područje bi moglo obuhvatati dijelove današnjeg Izraela, Libana, Sirije, Iraka, Jordana i Turske.

Huckabee je odgovorio: “Bilo bi u redu kada bi uzeli sve”, misleći na Izrael. “Ali ne mislim da je to ono o čemu danas govorimo. … Oni ne žele to preuzeti, ne traže da to preuzmu.”

Bijela kuća i State Department nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar u petak navečer,pišu Vijesti

