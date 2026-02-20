Svijet

Hitna evakuacija američkih vojnika iz baza na Bliskom istoku FOTO

Objavljeno prije 43 minute

Prema pisanju Njujork Tajmsa, više stotina američkih vojnika evakuisano je iz vojnih baza u Kataru i Bahreinu.

Kako se navodi evakuacija je počela iz vazduhoplovne baze Al Udeid u Kataru koja je letos bila na meti iranskih raketa.

Iranske trupe su gađale ovu bazu kao odmazdu nakon što su SAD izvršile bombardovanje postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Iranu.

Situacija oko Irana je i dalje napeta, nakon što su predstavnici Vašingtona i Teherana ove nedelje održali razgovore u Ženevi u Švajcarskoj. Razgovori su protekli bez konačnog dogovora.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi izvršio pritisak na Teheran da prihvati zahteve Vašingtona u vezi sa nuklearnim sporazumom, ali je istakao da i dalje preferira diplomatsko rešenje, objavio je “Volstrit džornal”, pozivajući se na izvore.

Prema navodima izvora upoznatih sa temom, potencijalni početni napad bio bi usmeren na nekoliko vojnih ili vladinih objekata i mogao bi da bude izveden u roku od nekoliko dana.


