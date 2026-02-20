Muzika

Šerif Konjević oduševio novim singlom “Sitni sati”

Objavljeno prije 54 minute

Legendarni Šerif Konjević prije dva dana predstavio je svoj najnoviji singl “Sitni sati”, pjesmu koja donosi prepoznatljiv emotivni pečat i duboku introspektivnu atmosferu.

Muziku i aranžman uradio je Saša Nikolić, dok je tekst napisala Mirjana Mijatović, koja kroz riječi priča o noćima, sjećanjima i osjećajima koji dolaze kada vrijeme stane.

Spot je režirao i producirao Anis Mujanović, vizuelno naglašavajući emotivni ton pjesme i produbljujući atmosferu “Sitnih sati”.

Konjević je pjesmu predstavio premijerno u Beču pred sjajnom publikom.

Ovim izdanjem Konjević potvrđuje svoju dugogodišnju poziciju na muzičkoj sceni, ostajući vjeran stilu koji publika voli i prepoznaje.


