Šerif Konjević oduševio novim singlom “Sitni sati”

Muziku i aranžman uradio je Saša Nikolić, dok je tekst napisala Mirjana Mijatović, koja kroz riječi priča o noćima, sjećanjima i osjećajima koji dolaze kada vrijeme stane.

Spot je režirao i producirao Anis Mujanović, vizuelno naglašavajući emotivni ton pjesme i produbljujući atmosferu “Sitnih sati”.

Konjević je pjesmu predstavio premijerno u Beču pred sjajnom publikom.

Ovim izdanjem Konjević potvrđuje svoju dugogodišnju poziciju na muzičkoj sceni, ostajući vjeran stilu koji publika voli i prepoznaje.

