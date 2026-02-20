Putin sazvao sjednicu savjeta bezbjednosti

Na sastanku su sudjelovali i voditelj ruske delegacije na nedavnim pregovorima s Ukrajinom i SAD-om u Ženevi , Vladimir Medinski , te načelnik Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga, Igor Kostjukov, koji je podnio izvješće o razgovorima.

„Želio bih dati riječ Medinskom, a zatim i svom kolegi iz Ministarstva obrane, kako bi oni podnijeli izvještaj, ali i da se stalni članovi Vijeća sigurnosti iz prve ruke upoznaju s rezultatima“, rekao je Putin.

Trilateralni pregovori održani su 17. i 18. februara u Švajcarskoj.

Rusku delegaciju je predvodio Medinski.

On je rekao da su razgovori bili teški ali djelotvorni i najavio uskoro novi susret.

