Iznenadio Trampa: Turska šalje vojsku u Gazu?

Fidan je to rekao tijekom prvog sastanka Mirovnog odbora za Gazu , koji je u Washingtonu sazvao američki predsjednik Donald Trump .

Istaknuo je da je, nakon dvije godine teške patnje u Gazi , primirje postignuto zahvaljujući “osobnim naporima predsjednika Trumpa i zajedničkom diplomatskom angažmanu”. Međutim, upozorio je da je humanitarna situacija i dalje kritična te da se kršenja primirja nastavljaju.

Naglasio je da je potrebna hitna, koordinirana i učinkovita akcija kako bi se stabilizirala regija i spriječila ponovna eskalacija sukoba.

Turski ministar je naglasio da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan u potpunosti predan osiguravanju sigurnosti, stabilnosti i oporavka Gaze .

„Turska već pruža značajnu humanitarnu pomoć Gazi. Spremni smo dati značajan doprinos obnovi zdravstvenog i obrazovnog sektora, kao i obuci lokalnih policijskih snaga“, rekao je Fidan .

Kao najvažniju poruku svog obraćanja, Fidan je jasno rekao:

“Spremni smo poslati trupe u Međunarodne stabilizacijske snage”.

Obraćajući se izravno Trumpu , Fidan je rekao da će Turska nastaviti podržavati napore usmjerene na osiguranje i održavanje mira. Naglasio je da temelj svakog trajnog rješenja mora biti model dviju država.

„Radimo za dobrobit svih naroda u regiji i na postizanju tog cilja“, zaključio je Fidan .

