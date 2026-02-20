Može li Iran zatvoriti Hormuški tjesnac? Analiza utjecaja na tržište nafte

1. Može li Iran doista zatvoriti tjesnac?
Bloomberg navodi da, iako Iran tehnički ne može trajno “zapečatiti” tjesnac protiv američke mornarice, može ga učiniti neprolaznim za komercijalne tankere.
Asimetrično ratovanje: Iran se oslanja na morske mine, rojeve brzih čamaca naoružanih projektilima i obalne protubrodski sustave.
Faktor USS Gerald R. Ford: Prisutnost američke udarne grupe nosača zrakoplova u regiji služi kao odvraćanje, ali stručnjaci upozoravaju da bi čak i pokušaj blokade izazvao kaos u osiguranju brodova.
2. Utjecaj na cijenu nafte: “Scenarij od 150 dolara”
Analitičari tržišta nafte u članku upozoravaju na dramatičan skok cijena:
Prekid opskrbe: Kroz Hormuz prolazi oko 20% svjetske potrošnje nafte. Potpuni prekid doveo bi do trenutnog skoka cijena iznad 150 dolara po barelu.
Globalna recesija: Bloomberg upozorava da bi dugotrajna blokada (duža od dvije sedmice) gurnula globalnu ekonomiju u duboku recesiju, povećavajući troškove energije u Europi i Aziji do neodrživih razina.
3. Strateške rezerve i alternative
Koliko dugo svijet može izdržati bez Hormuza:
SPR (Strateške rezerve nafte): SAD i saveznici bi vjerojatno odmah počeli puštati naftu iz rezervi kako bi smirili tržište.
Cjevovodi: Saudijska Arabija i UAE imaju cjevovode koji zaobilaze tjesnac, ali oni mogu primiti samo dio ukupnog volumena koji se inače prevozi tankerima.
4. Politički rizik: “Iransko samoubojstvo?”
Bloomberg naglašava da bi zatvaranje tjesnaca bilo “nuklearna opcija” za iransko gospodarstvo.
Budući da se i sam Iran oslanja na izvoz nafte (uglavnom u Kinu) za preživljavanje režima, blokada tjesnaca bi odsjekla i njihov vlastiti izvor prihoda, što bi moglo dovesti do unutrašnjeg kolapsa.
Bloomberg zaključuje da je prijetnja zatvaranjem Hormuza trenutno najjači adut Irana u pregovorima s Trumpovom administracijom. Dok god traje “ramazanska diplomacija”, šanse za potpunu blokadu su niske, ali tržišta ostaju u stanju visoke pripravnosti (high alert) zbog mogućih sabotaža ili incidenata s dronovima.