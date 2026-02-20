Dnevni Horoskop za petak, 20. februar

Ovo je vrijeme kada snovi (Neptun) počinju da dobijaju čvrstu strukturu i oblik (Saturn).
Ovan (21.3. – 19.4.)
Danas ste u fokusu. Prisutna je ogromna energija za nove početke, ali nemojte siliti rezultate.
Ljubav: Moguća je poruka koja će vam probuditi stara osjećanja.
Posao: Dobijate priliku da pokažete liderske vještine kroz kurs ili novu obuku.
Zdravlje: Čuvajte želudac, smanjite unos kofeina.
Bik (20.4. – 20.5.)
Vreme je da prestanete da budete pod prevelikim uticajem okoline.
Ljubav: Partner vas može iznenaditi sitnim poklonom ili prijedlogom za kratak izlet.
Posao: Vaša ideja će biti prepoznata na sastanku. Vjerujte u svoje iskustvo.
Zdravlje: Obratite pažnju na koljena i zglobove.
Blizanci (21.5. – 20.6.)
Kreativnost je na vrhuncu, ali pazite na rasijanost. Napravite listu prioriteta.
Ljubav: Razgovor sa bivšom simpatijom donosi neočekivane teme.
Posao: Moguće su tenzije zbog kratkih rokova; ostanite smireni.
Zdravlje: Pijte više vode i pripazite na ishranu.
Rak (21.6. – 22.7.)
Danas dominira potreba za harmonijom u porodici i domu.
Ljubav: Bićete nježniji nego inače, što će partner znati da cijeni.
Posao: Lako rješavate tuđe zadatke koji su zapeli, što vam donosi poene kod šefa.
Zdravlje: Dobro se osjećate, ali ne zaboravite na večernju šetnju.
Lav (23.7. – 22.8.)
Harizmatični ste i privlačite pažnju, ali budite oprezni da ne preuzmete previše obaveza na sebe.
Ljubav: Partner možda ne dijeli vaš entuzijazam – budite strpljivi.
Posao: Dobićete velike pohvale, ali kontrolišite impulsivnost u komunikaciji.
Zdravlje: Moguća iscrpljenost krajem dana.
Devica (23.8. – 22.9.)
Vaše oko za detalje danas spašava situaciju na poslu.
Ljubav: Rešavate nesuglasice iz prošlosti kroz iskren razgovor.
Posao: Očekujte povoljne vijesti o zaradi u narednom periodu.
Zdravlje: Stabilno, ali vam je potreban kvalitetan san.
Vaga (23.9. – 22.10.)
Planetarni uticaji vas upozoravaju da ne ignorišete probleme u odnosima.
Ljubav: Potrebna vam je pažnja, ali nemojte je tražiti na pogrešnim mjestima.
Posao: Moguć je neočekivan finansijski priliv ili nagrada za trud.
Zdravlje: Izbjegavajte psihološki pritisak od strane toksičnih ljudi.
Škorpija (23.10. – 21.11.)
Danas dominira vaša iskrenost, ali pazite da ne budete previše grubi prema članovima porodice.
Ljubav: Slobodne Škorpije mogu doživjeti fatalan susret.
Posao: Dan je idealan za privatni biznis i strateško planiranje.
Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja.
Strelac (22.11. – 21.12.)
Planovi za putovanja ili usavršavanje dolaze u prvi plan.
Ljubav: Možete upoznati osobu koja ima potpuno drugačije poglede na svet.
Posao: Rizikujete za viši cilj, što bi se moglo višestruko isplatiti.
Zdravlje: Puni ste energije, ali ne zaboravite na vitamine.
Jarac (22.12. – 19.1.)
Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Ono što danas započnete, gradiće vašu budućnost godinama.
Ljubav: Emotivni odnos zahtjeva više odgovornosti i ozbiljnosti.
Posao: Stabilizujete temelje svoje karijere. Disciplina se isplati.
Zdravlje: Čuvajte leđa i kičmu.
Vodolija (20.1. – 18.2.)
Želite slobodu, ali vas obaveze sputavaju. Pokušajte da nađete balans.
Ljubav: Promenite ritam u vezi, unesite nešto novo u svakodnevicu.
Posao: Otvaraju se mogućnosti za saradnju sa inostranstvom.
Zdravlje: Pronađite vremena za meditaciju ili hobi koji vas opušta.
Ribe (19.2. – 20.3.)
Zbog uticaja Meseca možete biti preosjetljivi. Intuicija vam je nepogrješiva.
Ljubav: Budite direktni prema partneru, čak i ako je istina bolna.
Posao: Rješavaju se stare poslovne dileme. Budite otvoreni za nove metode rada.
Zdravlje: Čuvajte se neočekivanih troškova koji vam mogu izazvati stres.
Astro savjet za danas: Iskoristite energiju Saturn-Neptun konjunkcije da “prizemljite” svoje snove. Napišite jedan konkretan korak koji možete preduzeti ka svom najvećem cilju.