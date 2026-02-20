Dnevni Horoskop za petak, 20. februar

Ovo je vrijeme kada snovi (Neptun) počinju da dobijaju čvrstu strukturu i oblik (Saturn).

Ovan (21.3. – 19.4.)

Danas ste u fokusu. Prisutna je ogromna energija za nove početke, ali nemojte siliti rezultate.

Ljubav: Moguća je poruka koja će vam probuditi stara osjećanja.

Posao: Dobijate priliku da pokažete liderske vještine kroz kurs ili novu obuku.

Zdravlje: Čuvajte želudac, smanjite unos kofeina.

Bik (20.4. – 20.5.)

Vreme je da prestanete da budete pod prevelikim uticajem okoline.

Ljubav: Partner vas može iznenaditi sitnim poklonom ili prijedlogom za kratak izlet.

Posao: Vaša ideja će biti prepoznata na sastanku. Vjerujte u svoje iskustvo.

Zdravlje: Obratite pažnju na koljena i zglobove.

Blizanci (21.5. – 20.6.)

Kreativnost je na vrhuncu, ali pazite na rasijanost. Napravite listu prioriteta.

Ljubav: Razgovor sa bivšom simpatijom donosi neočekivane teme.

Posao: Moguće su tenzije zbog kratkih rokova; ostanite smireni.

Zdravlje: Pijte više vode i pripazite na ishranu.

Rak (21.6. – 22.7.)

Danas dominira potreba za harmonijom u porodici i domu.

Ljubav: Bićete nježniji nego inače, što će partner znati da cijeni.

Posao: Lako rješavate tuđe zadatke koji su zapeli, što vam donosi poene kod šefa.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ali ne zaboravite na večernju šetnju.

Lav (23.7. – 22.8.)

Harizmatični ste i privlačite pažnju, ali budite oprezni da ne preuzmete previše obaveza na sebe.

Ljubav: Partner možda ne dijeli vaš entuzijazam – budite strpljivi.

Posao: Dobićete velike pohvale, ali kontrolišite impulsivnost u komunikaciji.

Zdravlje: Moguća iscrpljenost krajem dana.

Devica (23.8. – 22.9.)

Vaše oko za detalje danas spašava situaciju na poslu.

Ljubav: Rešavate nesuglasice iz prošlosti kroz iskren razgovor.

Posao: Očekujte povoljne vijesti o zaradi u narednom periodu.

Zdravlje: Stabilno, ali vam je potreban kvalitetan san.

Vaga (23.9. – 22.10.)

Planetarni uticaji vas upozoravaju da ne ignorišete probleme u odnosima.

Ljubav: Potrebna vam je pažnja, ali nemojte je tražiti na pogrešnim mjestima.

Posao: Moguć je neočekivan finansijski priliv ili nagrada za trud.

Zdravlje: Izbjegavajte psihološki pritisak od strane toksičnih ljudi.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Danas dominira vaša iskrenost, ali pazite da ne budete previše grubi prema članovima porodice.

Ljubav: Slobodne Škorpije mogu doživjeti fatalan susret.

Posao: Dan je idealan za privatni biznis i strateško planiranje.

Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja.

Strelac (22.11. – 21.12.)

Planovi za putovanja ili usavršavanje dolaze u prvi plan.

Ljubav: Možete upoznati osobu koja ima potpuno drugačije poglede na svet.

Posao: Rizikujete za viši cilj, što bi se moglo višestruko isplatiti.

Zdravlje: Puni ste energije, ali ne zaboravite na vitamine.

Jarac (22.12. – 19.1.)

Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Ono što danas započnete, gradiće vašu budućnost godinama.

Ljubav: Emotivni odnos zahtjeva više odgovornosti i ozbiljnosti.

Posao: Stabilizujete temelje svoje karijere. Disciplina se isplati.

Zdravlje: Čuvajte leđa i kičmu.

Vodolija (20.1. – 18.2.)

Želite slobodu, ali vas obaveze sputavaju. Pokušajte da nađete balans.

Ljubav: Promenite ritam u vezi, unesite nešto novo u svakodnevicu.

Posao: Otvaraju se mogućnosti za saradnju sa inostranstvom.

Zdravlje: Pronađite vremena za meditaciju ili hobi koji vas opušta.

Ribe (19.2. – 20.3.)

Zbog uticaja Meseca možete biti preosjetljivi. Intuicija vam je nepogrješiva.

Ljubav: Budite direktni prema partneru, čak i ako je istina bolna.

Posao: Rješavaju se stare poslovne dileme. Budite otvoreni za nove metode rada.

Zdravlje: Čuvajte se neočekivanih troškova koji vam mogu izazvati stres.

Astro savjet za danas: Iskoristite energiju Saturn-Neptun konjunkcije da “prizemljite” svoje snove. Napišite jedan konkretan korak koji možete preduzeti ka svom najvećem cilju.

