Turske vlasti privele dopisnika Deutsche Wellea zbog „širenje obmanjujućih informacija“ i „vrijeđanje predsjednika“

Turske vlasti privele su u Ankari dugogodišnjeg dopisnika njemačke državne međunarodne televizije Deutsche Welle Alicana Uludaga, optužujući ga za „širenje obmanjujućih informacija“ i „vrijeđanje predsjednika“.

Kako je saopćilo Glavno javno tužilaštvo Istanbula, pritvaranje je izvršeno na osnovu pojedinih njegovih objava na društvenim mrežama, a protiv njega je pokrenuta krivična istraga. Uludag će, prema navodima tužilaštva, u petak biti izveden pred tužioce.

Iz Deutsche Wellea su potvrdili da je njihov dopisnik, koji već nekoliko godina radi za ovu medijsku kuću, uhapšen u Ankari te da je u četvrtak prebačen u istanbulsku policiju. Glavna direktorica DW-a Barbara Massing ocijenila je optužbe kao neosnovane i poručila da je hapšenje „namjerni čin zastrašivanja i pokazuje koliko ozbiljno vlada suzbija slobodu štampe“.

DW je saopćio da se optužbe odnose na Uludagovu kritiku mjera turske vlade koje su dovele do puštanja na slobodu osumnjičenih pripadnika ISIS-a, a koje je iznio u objavi na društvenoj mreži X prije otprilike godinu i po.

Dodali su i da je novinaru pretražen stan te da mu je zaplijenjena IT oprema, prenosi Reuters. Slučaj je izazvao novu zabrinutost zbog stanja medijskih sloboda u Turska, posebno u kontekstu zakona o „vrijeđanju predsjednika“ koji se odnosi na Recep Tayyip Erdoğan.

