Ovo je dizajner dresa Zmajeva za Mundijal 2026., prvi put otkriva svoju priču: “Bilo me je strah prihvatiti ovaj posao”

Završio je Srednju tehničku školu grafičkih tehnologija dizajna i multimedije, a danas je apsolvent na Nastavničkom fakultetu, odsjek za muziku, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, piše Forbes BiH.

Dizajner koji je radio za globalne brendove i gradio karijeru na međunarodnim projektima sada stoji iza jednog od najvažnijih simbola bh. sporta. Njegov rad prepoznat je i izvan granica zemlje, a upravo takav portfolio otvorio mu je vrata za ovakav posao.

BiH će nakon 12 godina igrati svoje drugo Svjetsko prvenstvo koje se ove godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Poziv za saradnju

Haris za Forbes BiH govori kako je došlo do saradnje sa Fudbalskim savezom BiH.

– Prvi kontakti desili su se u januaru ove godine. Iskreno, bilo me strah prihvatiti ovako veliki posao znajući da su rokovi za dizajn vrlo kratki – kaže Stambolić.

Proces rada uključivao je niz sastanaka između španskog proizvođača Kelme (bh. reprezentacija nosi opremu ovog proizvođača od 2023.), predstavnika Saveza i njega kao dizajnera.

– Predstavio sam koncept minimalističkog dresa koji simbolizira Bosnu i Hercegovinu onakvu kakva ona suštinski jeste. Ono što me posebno oduševilo bio je odnos ljudi iz Saveza, njihova dobronamjernost i skromnost. To mi je, na neki način, stavilo lijep teret na leđa da posao iznesem do kraja i da ih ne razočaram – kaže sagovornik za Forbes BiH.

Motive i detalje izgleda dresa opravdano nije mogao otkriti, ali ćemo uskoro vidjeti novi dres uoči Mundijala na zvaničnom predstavljanju.

Emotivni vrhunac dogodio se nakon plasmana reprezentacije na Svjetsko prvenstvo.

– Pet minuta nakon euforije postao sam svjestan da će moj dres biti na Mundijalu. Iskreno, i danas bih potpisao da Bosna i Hercegovina prođe grupu, a da dres ne bude moj dizajn.“

Sve je krenulo od dizajna loga za jedan YouTube kanal

Iako danas stoji iza velikih projekata, njegov put u dizajn bio je potpuno spontana priča.

– Upisao sam Srednju grafičku školu bez jasne namjere da se bavim dizajnom. Plan je bio da nastavim školovanje. Kasnije sam upisao muziku u Mostaru, gdje sam i apsolvirao, ali zbog obaveza još nisam završio sve ispite – govori on.

Sve je počelo iz jedne male potrebe među prijateljima.

– Drugovi su htjeli pokrenuti YouTube kanal i trebao im je logo. Zamolili su me da nešto nacrtam. U sobi, na računaru koji sam dijelio s bratom, napravio sam prvi logo. Nisu mi vjerovali da sam ga ja uradio – prisjeća se.

Prekretnica dolazi zahvaljujući prijatelju.

– Kemo, koji je danas programer, rekao mi je da se prijavim na platformu DesignCrowd. To je mjesto koje povezuje dizajnere i klijente. Poslušao sam ga i to mi je promijenilo život.“

Prvi veliki uspjeh za Stambolićev rad stigao je iz Australije.

– Radio sam brending za firmu koja proizvodi madrace, ime, slogan i logo. Pobijedio sam na konkursu i dao ime ‘Horizontal’. Logo sam osmislio kao strukturu koja podsjeća na madrac, a inspiracija mi je bila riječ ‘horizontala’. Slogan je bio ‘Explore Horizonte’ – kaže Stambolić.

Nakon toga počinju saradnje s ozbiljnim brendovima.

– Radio sam redizajn logotipa za Oxelo iz Španije, koji je imao pravne probleme zbog sličnosti s drugim brendom. Takvi projekti traže balans između prepoznatljivosti i originalnosti – govori Haris dodajući kako je jedan od zanimljivijih trenutaka doživio daleko od BiH.

– Bio sam u Singapuru kada sam na plaži vidio dijete na skuteru s logom koji sam dizajnirao. Kažem kolegi, ‘Vidiš ovo, ja sam to radio’. To su trenuci koji ostanu – govori.

Rad za međunarodne kompanije

Uslijedili su i drugi međunarodni angažmani, uključujući rad za australsku radio stanicu Aus Pop, ali i projekat koji ga je dodatno afirmisao, saradnja s kompanijom Nike.

– Nike je raspisao konkurs za kampanju ‘The Force is Female’. Poslao sam svoj rad, a dok sam bio na odmoru stigao mi je neobičan mail. Tek kasnije sam shvatio da sam pobijedio. To je bio trenutak kada sam postao svjestan da od ovoga mogu živjeti.“

Ipak, priznaje da osjećaj nevjerice nikada nije u potpunosti nestao.

– I danas imam osjećaj da sam manji nego što jesam. Teško mi je povjerovati da radim projekte poput dresova za FK Željezničar ili reprezentaciju.“

Iskustvo se gradi kroz domaće brendove

Profesionalno iskustvo gradio je i kroz rad za domaće kompanije.

– Prvi posao dobio sam u firmi Tamex, gdje sam radio godinu i sedam mjeseci. Svakodnevno sam putovao u Bilalovac kod Busovače. Tu sam naučio šta znači raditi kao grafički dizajner u ozbiljnom sistemu, rokovi, stres, odgovornost. To mi je jedan od najljepših perioda u životu.“

Od 2017. godine dio je tima Visit Sarajevo u sklopu Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Kaže da je po dolasku rebrendirao vizualni izgled i da je po tome Visit Sarajevo prepoznatljiv širom svijeta.

– Radimo na razvoju brendinga Sarajeva kao turističke destinacije. Drago mi je što dobijamo pozitivne reakcije širom svijeta, od Singapura do Los Angelesa. Cilj nam je da držimo korak s najboljima – ističe Stambolić.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima FK Željezničar.

– Ovo mi je sedma sezona kako radim dresove za Željezničar. Prvu priliku dao mi je Amar Osim. Najveći izazov bio je dres za 100. godišnjicu kluba. Svaki novi dres nosi odgovornost, znam šta znači navijačima i trudim se da to opravdam – kaže Haris na kraju razgovora za Forbes BiH

