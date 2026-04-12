Tramp se opuštao na UFC 327 dok su pregovori u Islamabadu propadali

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) očigledno nije bio pod velikim stresom dok je postajalo jasno da će pregovori njegove delegacije i iranske strane u Islamabadu propasti.

Dok je njegov potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) pokušavao iskoristiti posljednje adute kako bi postigao dogovor sa Iranom, Tramp je odlučio da iskoristi vrijeme za zabavu.

Tramp je prisustvovao UFC 327 događaju na Floridi. Snimljen je kako dolazi na događaj u pratnji vlasnika organizacije Dane Whitea i uz velike ovacije s tribina.

Američki predsjednik inače je veliki ljubitelj MMA sporta i gotovo da ne propušta najveće UFC događaje širom Sjedinjenih Američkih Država.

Od pobjede na predsjedničkim izborima krajem 2024. godine, ovo je Trampu bio četvrti put da dođe na UFC event.

Međutim, dok je Tramp uživao na UFC događaju u nedjelju, u Pakistanu su se vodili pregovori od velikog značaja za njega, s obzirom na to da je fokus bio na otvaranju Hormuškog moreuza, čija blokada je dovela do ekonomske nestabilnosti širom svijeta

