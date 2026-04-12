Upozorenje za potrošače, provjerite svoje frižidere! U skuši pronađena opasna supstanca, bacite je

Potrošačima je upućeno hitno upozorenje da provjere svoje frižidere, nakon što je sa tržišta povučena svježa skuša zbog povišenog nivoa histamina – supstance koja može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Prema informacijama koje su objavili hrvatski Državni inspektorat i HAPIH, kompanija METRO Cash & Carry Hrvatska povukla je iz prodaje svježu skušu sa LOT oznakom 15626, nakon što je dobavljač NEDERLOF ITALIA SRL obavijestio da su laboratorijske analize pokazale vrijednosti histamina iznad dozvoljene granice.

Kupcima je upućen poziv da ovaj proizvod ne konzumiraju, već da ga vrate u METRO, gdje će im novac biti refundiran. Ovaj opoziv odnosi se isključivo na proizvod sa navedenom oznakom serije.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Evropske komisije (EU) 2023/915, koja definiše najveće dozvoljene količine kontaminanata u hrani, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Šta je histamin i zašto je opasan

Histamin nastaje u ribi razgradnjom aminokiseline histidina usljed djelovanja bakterija, najčešće kada riba nije adekvatno skladištena ili je bila izložena povišenim temperaturama. Posebno je prisutan u takozvanoj „plavoj ribi“ kao što su tuna, skuša i inćun.

Ono što ga čini posebno opasnim jeste činjenica da je termostabilan – ne uništava se kuhanjem, pečenjem ili konzerviranjem.

Simptomi trovanja mogu se javiti veoma brzo, već u roku od pet minuta do sat vremena nakon konzumiranja, i podsjećaju na alergijsku reakciju: crvenilo kože, svrab, glavobolja, vrtoglavica i mučnina.

Problem je što riba može izgledati i mirisati potpuno normalno.

Da li postoji upozorenje u Srbiji

U Srbiji je za ovakve slučajeve nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za veterinu, kao i sanitarna inspekcija. Trenutno nema javnog upozorenja koje se odnosi na ovaj konkretan LOT proizvoda.

Međutim, važno je naglasiti da se slični proizvodi (svježa skuša iz uvoza) redovno nalaze u ponudi domaćih trgovinskih lanaca, uključujući velike veleprodaje i ribarnice.

