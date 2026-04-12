Nove prijetnje: Je li pomorska blokada Trumpov “najjači adut” protiv Irana?

Nakon što su američko-iranski razgovori u Islamabadu završeni bez dogovora, američki predsjednik Donald Trump podijelio je na svojoj platformi Truth Social tekst koji sugeriše da bi mogao uvesti pomorsku blokadu Iranu ako ta zemlja ne prihvati američke zahtjeve.

Članak pod naslovom “Trumpov adut koji predsjednik drži ako se Iran ne povinuje: pomorska blokada” opisuje niz opcija koje Washington razmatra u slučaju da pregovori definitivno propadnu.

U tekstu se podsjeća da je Trump i ranije koristio sličnu strategiju poput pomorske blokade Venezuele kojom je ozbiljno oslabio ekonomiju te zemlje, posebno njen naftni sektor. Sličan pristup mogao bi sada biti primijenjen i prema Iranu, čija je ekonomija već pod snažnim pritiskom.

Prema tom scenariju, Sjedinjene Države bi mogle pokušati preuzeti kontrolu nad ključnim pomorskim rutama, posebno Hormuškim moreuzom, kroz koji prolazi veliki dio svjetske nafte. Time bi dodatno ograničile iranski izvoz i izvršile pritisak ne samo na Teheran nego i na zemlje poput Kine i Indije, koje zavise od iranske nafte.

Američka mornarica već ima snažno prisustvo u regiji. Nosač aviona USS Gerald R. Ford, koji je ranije učestvovao u operacijama blokade, sada se nalazi u Perzijskom zaljevu, zajedno s USS Abraham Lincoln i drugim vojnim brodovima. Stručnjaci smatraju da bi SAD relativno lako mogli nadzirati i kontrolisati promet kroz Hormuški moreuz.

Sigurnosni analitičari navode da bi američka mornarica mogla uspostaviti potpunu kontrolu nad prolazom brodova, uz napredni nadzor i prisustvo na ključnim tačkama, čime bi praktično odlučivala ko može prolaziti tim strateškim putem.

Istovremeno, nakon 21 sat pregovora u Pakistanu, američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad bez postignutog sporazuma, poručivši da je Iranu ponuđena “konačna i najbolja ponuda”. Ključno pitanje ostaje iranski nuklearni program, jer Washington traži jasnu garanciju da Teheran neće razvijati nuklearno oružje.

Dok privremeno primirje ističe, američka administracija, prema navodima, već razmatra više opcija – od novih vojnih udara do ekonomske blokade – ako Iran odbije ponuđene uslove.

U međuvremenu, situacija u Hormuškom moreuzu ostaje izuzetno napeta, a američke snage već poduzimaju korake kako bi osigurale plovidbu i spriječile daljnju destabilizaciju globalnog tržišta energije.

