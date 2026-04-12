Vizuelni prikaz kretanja brodova u Hormuškom moreuzu

Prema najnovijim informacijama o pomorskom saobraćaju, kretanje tankera i teretnih plovila kroz strateški važan Hormuški moreuz zabilježeno je tokom subote, 11. aprila i nedjelje 12. aprila.

Ipak, prolaz je bio omogućen samo malobrojnim brodovima, dok su se u Pakistanu istovremeno odvijali neuspješni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Iako su delegacije dvije zemlje provele 21 sat za pregovaračkim stolom, pitanje kontrole nad ovim ključnim plovnim putem ostalo je nepremostiva prepreka.

Iranska strana tvrdi da su zahtjevi SAD-a bili nerealni i pretjerani, dok je američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) insistirao na tome da Iran mora pružiti dugoročne garancije o potpunom napuštanju svog nuklearnog programa.

Nastavak ekonomske nestabilnosti

U nedjelju je potpredsjednik Vens (Vance) zvanično saopćio da se američki tim povlači iz Pakistana bez postignutog dogovora.

Ovakav ishod direktno ugrožava krhko dvosedmično primirje i znači nastavak blokade moreuza, što izaziva ozbiljne ekonomske poremećaje na globalnom nivou.

Podaci servisa MarineTraffica, prikupljeni od subote poslijepodne do nedjeljnog jutra po UTC vremenu, potvrđuju minimalan broj komercijalnih brodova koji su prošli kroz moreuz.

Među rijetkim plovilima koja su se kretala u oba smjera pod zastavama Malte, Liberije i Pakistana, zabilježeni su jedan tanker za tečni naftni gas (LPG), jedan teretni brod, nekoliko tankera za sirovu naftu i hemikalije.

Drastičan pad saobraćaja

Trenutni nivo prometa predstavlja tek neznatan dio nekadašnjeg intenziteta, kada je ovim putem svakodnevno prolazilo oko 150 plovila.

Situacija se drastično promijenila nakon vojnih udara Izraela i SAD-a na Iran, na šta je Teheran odgovorio blokadom ovog moreuza.

S obzirom na to da kroz Hormuz uobičajeno prolazi čak 20 posto ukupne svjetske nafte, nastavak ove blokade ostaje jedan od najvećih izazova za svjetsku ekonomiju.

