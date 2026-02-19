SAD gomila najveće snage na Bliskom istoku od invazije na Irak dok se Izrael priprema za rat s Iranom

…dok izraelski mediji izvještavaju da je vojska stavljena u stanje visoke pripravnosti za sveopći rat s Iranom. Turski predsjednik Erdoğan ponovno je potvrdio protivljenje Ankare bilo kakvoj vojnoj akciji protiv Teherana.

Izraelske ratne pripreme i diplomatski napori

Izraelska novinska kuća Ynet izvijestila je da je premijer Benjamin Netanyahu stavio vojsku u stanje visoke pripravnosti, a pripreme se prebacuju s ograničenih potpornih uloga na potencijalni sveopći rat protiv Irana. Eskalacija slijedi zbog zabrinutosti da bi se Teheran osvetio Izraelu ako SAD napadne iranske ciljeve. Dok je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prethodno izvijestio o napretku u nuklearnim pregovorima, američki diplomatski izvor rekao je za Al Jazeeru da bi strpljenje s iranskim odugovlačenjem “moglo nestati brže nego što Teheran procjenjuje”, sugerirajući da Washington nedavne iranske poteze smatra taktikom odugovlačenja.

Turska se čvrsto protivi vojnoj akciji

Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan jasno je artikulirao stav Turske protiv bilo kakve vojne intervencije u Iranu: “Kao Turska, svim smo našim sugovornicima prenijeli da se protivimo bilo kakvoj vojnoj intervenciji protiv Irana. Nastavit ćemo objašnjavati da će takva vojna eskalacija gurnuti našu regiju u veću neizvjesnost.” Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je na rizike, navodeći da Izrael pokušava nagovoriti SAD da napadnu Iran, ali je naglasio da zračni napadi neće srušiti režim. “Važno je za nas da se odmaknemo od prijetnje rata i krenemo prema konkretnim rezultatima”, naglasio je Fidan. Ankara nastavlja posredničke napore s Teheranom i Washingtonom, pozicionirajući se kao diplomatski akter koji radi na sprječavanju regionalnog sukoba, a istovremeno zadržava svoj principijelni stav protiv vojnih rješenja.

