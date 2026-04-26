Nikšić ima teoriju zašto se Skenderija urušava: Optužio vlast da isporučuju korporacijama ono što su obećali sačuvati

Federalni zastupnik Damir Nikšić komentarisao je odnos vlasti prema sarajevskoj Skenderiji, upozoravajući na zanemarivanje i rasprodaju javnog dobra.

“Veli neko da je Skenderija ‘vremešna’. Pa jeste. Vremešna je kao i generacija X, kao što smo mi vremešni. Skenderija je 69. godište. Generacija. Ima u Sarajevu i vremešnijih zdanja koja su bila devastirana u ratu, u mnogo gorem stanju od Skenderije, zdanja koja su preko stotinu godina stara, iz turskog i austrijskog ‘vakta’, iz kolonijalnih vremena da se tako izrazim, pa su renovirane i izgledaju kao nove. Renovirali ih stranci: Turska i Austrija na primjer. Bivši kolonijalni gospodari. Renovirali ih ‘k’o sebi’, kao svoje. Ali Skenderija je spomenik moderne brutalističke arhitekture iz tzv. komunističkog vakta, iz perioda istinskog suvereniteta, istinske nezavisnosti i nesvrstanosti”, navodi on.

Između ostalog, poručuje da je simptomatično što ovih dana nestaje polako i Skenderija kao posljednji relikt društvenog vlasništva, izgrađena samodoprinosom Sarajlija dok se Amerika sprema konačno obračunati sa Kubom.

Ističe kako nema ni dovoljno Sarajlija u Sarajevu koji još uvijek čuvaju i imaju “certificate” da su platili Skenderiju da je njihova, da im pripada, pa da naprave slučaj pred međunarodnim ili evropskim sudom ili kolektivnu građansku parnicu.

“Bilo kako bilo, jednostavno ne postoji kritična masa – ni globalno ni lokalno – koja bi njegovala te tekovine, te ‘tradicionalne progresivne vrijednosti’, već su došli neki novi, mladi i nadasve poduzetni političari koji progres vide drugačije, koji nastoje raskinuti sa prošlošću, naročito samoupravnom i socijalističkom, izbrisati sve tragove tog vremena – uključujući željezare, rudnike, hidrocentrale, termocentrale, dalekovode, željeznicu, poljoprivredno-industrijske kombinate, nekoć društvenu, a sada državnu imovinu. Došla su neka novija vremena, noviji svjetski poredak od onog koji počiva na antifašizmu – novo nebo i nova zemlja na kojem sve ima svoju tržišnu vrijednost, cijenu, barkod. Dođoše tako neka nova vremena u kojima poput nekoć fermana iz Stambola, reskripta iz Beča, dođoše i direktive iz današnjih velikih centara moći čija smo danas periferija. Puhnu novi vjetar i mi se savismo u struku i poklonismo, da ne kažem nešto drugo”, poručio je Nikšić.

Iznio je i posebnu kritiku o vlasti, čiji je i on sam bio dio.

“Bolno je posmatrati ovu vlast, čiji sam dio bio, u čijem sam usponu i sam učestvovao proteklih osam godina vjerujući da se radi o progresivnoj vlasti (u svakom slučaju progresivnijoj od prethodne konzervativne), kako se ovih dana batrga kao muha u paukovoj mreži, ‘kao pile u kandžama jastreba’, kako se očajnički i podanički utiče brojnim neokolonijalnim gospodarima podvodeći zemlju i nasljeđe predatorskim ‘investitorima’ na svim nivoima. Ne kažem da to ne bi isto uradila i konzervativna da su na njihovom mjestu. Naprotiv. Mislim da, ako i kada konzervativna koalicija ponovo dođe na vlast u punom zamahu – ima da bude mnogo gore”, poručuje Nikšić.

Ipak, kaže, želi zabilježiti da mu je bolno posmatrati “progresivne stranke i stranke vladajuće koalicije kako su ‘legle na rudu’ i dobile zadatak da do kraja mandata isporuče (stranim) privatnim kompanijama i korporacijama ono što su u predizbornim kampanjama obećale građanstvu da će odbraniti i sačuvati”.

“Takva su vremena došla. Vremena licemjerja i dvoličnosti. Svi se kunu u suverenitet, a suverenitet nestaje pred našim očima. Drugim riječima: ko o čemu – bludnica o časti i poštenju, a bosanskohercegovački političari o nezavisnosti i suverenitetu”, zaključio je

