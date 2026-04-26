Muslićev Šalke izveo čudo u derbiju: Još jedna prepreka ostala je do povratka u Bundesligu

U derbiju 31. kola njemačke 2. Bundeslige Šalke je danas kao gost poslije evlikog preokreta slavio protiv Paderborna s 3:2 i tako napravio pretposljednji korak ka povratku u Bundesligu.

Paderborn je poveo u 13. minuti kada je Curda sjajnim volejom zatresao mrežu, a samo 13 minuta kasnije Marino je iskoristio konfuziju u odbrani gostiju za velikih 2:0. Djelovalo je tada da domaći tim sigurno ide ka pobjedi u jednom od najvažnijih mečeva sezone.

Ipak, Šalke se nije raspao, nego je do kraja prvog dijela uspio potpuno vratiti utakmicu u egal. Ljubičić je prvo smanjio na 2:1, a onda je Aušiš samo pet minuta kasnije pogodio za 2:2.

Gol za konačan preokret postigao je u 83. minuti Ljubičić i tako Šalke doveo na vrata raja.

Iz preostale tri utakmice Šalkeu je dovoljna jedna pobjeda za siguran plasman u elitni rang njemačkog fudbala, a idealna prilika za to će biti 2. maja kada u Gelzenkirhen dolazi Fortuna iz Dizeldorfa.

Dodajmo da ni danas za Šalke zbog povreda nisu igrali Edin Džeko i Nikola Katić

