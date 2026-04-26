Muharemović opet briljirao, a poruka iz kluba dodatno podgrijala priču o transferu

Bh. reprezentativac proveo je svih 90 minuta na terenu i ponovo pokazao sigurnost u defanzivi.

Tokom meča imao je devet intervencija pred svojim golom, uz šest čišćenja, jedan uspješan start i jednu blokadu protivničkog udarca.

Posebno se istakao i u pas igri, jer je od 37 dodavanja na svojoj polovini čak 36 bilo tačno, što iznosi 97 posto, a dobio je i tri od pet zračnih duela.

Njegove sve bolje partije već su ga dovele u fokus velikih evropskih klubova, a trenutno se kao najizgledniji naredni korak pominje Inter.

Pred početak utakmice izvršni direktor Sasuola Đovani Karnevali (Giovanni Carnevali) poručio je da klub ne mora prodati Muharemovića, iako postoji mogućnost da je već postigao dogovor s nekim velikim klubom

