Ovo je momenat kada je naoružani napadač krenuo na Trumpa VIDEO

Prva snimka sigurnosnih kamera, koju je sam Trump objavio na mrežama , prikazuje naoružanog napadača kako trči pored agenata, nakon čega agenti otvaraju vatru na njega.

U incidentu nije bilo žrtava, a jedan od pripadnika sigurnosnih službi pogođen je u pancirni prsluk i očekuje se da će s njim sve biti u redu. To je na konferenciji u Bijeloj kući potvrdio i Trump.

Tajna služba potvrdila je pucnjavu, uhićenje i informaciju da nema žrtava.

„Muškarac je napao sigurnosnu kontrolnu točku naoružan s više oružja, a srušili su ga neki vrlo hrabri pripadnici Tajne službe“, rekao je Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon incidenta.

„Znate, napao je s udaljenosti od 50 metara, tako da je bio daleko od sobe. Kretao se. Stvarno se kretao“, rekao je Trump nakon što je državna večera otkazana.

Dužnosnici vjeruju da je bio “usamljeni vuk” koji je djelovao sam, rekao je Trump , dodajući: “Bio je to tip koji je izgledao prilično zlobno kad je bio na terenu.”

Meta su bili “administrativni dužnosnici”

Osumnjičenik za pucnjavu u hotelu Hilton u Washingtonu, tijekom svečane večere Udruge dopisnika Bijele kuće kojoj je prisustvovao američki predsjednik Donald Trump, priznao je vlastima da su mu mete bili Trumpovi dužnosnici, prema izvorima upoznatim s istragom.

Cole Thomas Allen (31), koji je osumnjičen za pucnjavu u predvorju hotela na sigurnosnoj kontrolnoj točki na događaju kojem je prisustvovao Trump, rekao je policiji nakon uhićenja da je htio pucati na dužnosnike Trumpove administracije, rekla su dva izvora za CBS News.

Nije konkretno rekao da mu je meta Trump, već samo “administrativni dužnosnici”.

