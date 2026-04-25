Nedim Sladić objavio treće ažuriranje svoje prognoze za 1.maj

Poznati bh. meteorolog objavio je kako navodi treće ažuriranje svoje prognoze vremena za prvomajske praznike.

“Treće ažuriranje — treća sreća. I dalje ima upitnika za Prvi maj, no uvidom u režime najevidentnije je polje visokog zračnog pritiska nad Danskom i to je sad ključ razvoja vremena u narednom periodu na Balkanu. Prethodne opcije sa poljem visokog zračnog pritiska nad Irskim morem kao i treća nad Atlantikom su otvarale prostor da Prvi maj bude vlažniji, hladniji i promjenljiviji nad Bosnom i Hercegovinom. Sa 34 posto udjela, premašivale su 26 posto vjerovatnoće za sada najdominantniji scenarij”, pojasnio je Sladić.

Dodao je da sada situacija je takva da se poremećaj gura istočnije, pa bi naša zemlja tek vidjela prolazno zahlađenje uz temperature zraka i dalje ispod prosjeka za maj mjesec.

“A nerijetko u višim područjima uz jutarnju pojavu mraza. Dakle, padavine su znatno ublažene i za mnoge više ne bi predstavljale bojazan, ali dnevne temperature zraka, iako niže za početak maja, oko 15 °C u Bosni, te oko 20 °C u Hercegovini ne bi nikome trebalo predstavljati problem. Finalni uvid uslijedit će 27.04.2026”, poručio je.

