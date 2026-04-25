VELIKI HOROSKOP ZA NEDELJU 26. APRIL: Jednom znaku se otvaraju vrata o kojima je sanjao

Ovan (21.03. – 19.04.)
Posao: Danas je dan za odmor. Isključite poslovne obavijesti jer vam je potreban mentalni reset kako biste u ponedjeljak bili produktivni.
Ljubav: Strasti se smiruju, a zamjenjuje ih potreba za nježnošću. Partner cijeni vašu pažnju više nego što mislite.
Zdravlje: Moguća blaga nesanica; izbjegavajte kofein u kasnim satima.
Bik (20.04. – 20.05.)
Posao: Finansijski planovi koje pravite danas mogli bi se pokazati vrlo profitabilnim u maju. Razmislite o dugoročnoj štednji.
Ljubav: Nedjeljni ručak sa porodicom donosi prijeko potreban mir. Slobodni Bikovi mogu očekivati zanimljivu poruku preko društvenih mreža.
Zdravlje: Odlično. Prijaće vam duga šetnja na svježem vazduhu.
Blizanci (21.05. – 20.06.)
Posao: Vaš um radi “trista na sat”. Zapišite sve ideje koje vam padnu na pamet, ali realizaciju ostavite za radnu sedmicu.
Ljubav: Sa Venerom u vašem znaku, neodoljivi ste. Iskoristite šarm da izgladite nesporazum sa voljenom osobom.
Zdravlje: Pripazite na disajne organe; izbjegavajte zadimljene prostorije.
Rak (21.06. – 22.07.)
Posao: Intuicija vam govori da se spremaju promjene na radnom mjestu. Ne brinite, vama idu u korist.
Ljubav: Emotivna nedjelja. Provedite veče uz film ili knjigu u krugu najbližih. Potrebno vam je povlačenje u vlastiti “oklop”.
Zdravlje: Mogući problemi sa probavom, ne pretjerujte sa teškom hranom.
Lav (23.07. – 22.08.)
Posao: Neočekivana vijest od kolege može vam promijeniti planove za sutra. Ostanite fleksibilni.
Ljubav: Danas ste u centru pažnje gdje god se pojavite. Slobodni Lavovi će uživati u flertu, dok zauzeti planiraju zajedničku budućnost.
Zdravlje: Osjećate se snažno, ali ne ignorišite signale umora.
Djevica (23.08. – 22.09.)
Posao: Idealno vrijeme za organizaciju kućnog budžeta i planiranje obaveza za narednu sedmicu. Red vam donosi mir.
Ljubav: Partner može biti malo zatvoreniji nego inače. Dajte mu prostora, nemojte forsirati razgovor.
Zdravlje: Mogući bolovi u leđima zbog nepravilnog sjedenja.
Vaga (23.09. – 22.10.)
Posao: Razmišljate o promjeni pravca ili dodatnoj edukaciji. Zvijezde podržavaju sve što je vezano za učenje i inostranstvo.
Ljubav: Danas blistate. Harmonija u odnosima je vaša glavna tema ove nedjelje. Uživajte u svakom trenutku.
Zdravlje: Osjećate se lagano i poletno.
Škorpija (23.10. – 21.11.)
Posao: Niste raspoloženi za razgovor o obavezama. Fokusirajte se na rješavanje nekih privatnih stvari koje ste zapostavili.
Ljubav: Duboke emocije isplivavaju na površinu. Razgovor o tabu temama sa partnerom donosi olakšanje.
Zdravlje: Vrijeme je za detoksikaciju organizma.
Strijelac (22.11. – 21.12.)
Posao: Danas izbjegavajte bilo kakve ozbiljne razgovore o novcu ili ugovorima. Fokusirajte se na odmor.
Ljubav: Društveni kontakti su naglašeni. Moguće je novo poznanstvo koje će vas zaintrigirati svojom neobičnošću.
Zdravlje: Čuvajte grlo i glasne žice.
Jarac (22.12. – 19.01.)
Posao: Iako je neradni dan, vaš mozak analizira greške iz prošle sedmice. Oprostite sebi i krenite dalje.
Ljubav: Stabilnost je ključna riječ. Partner vam pruža podršku koja vam je trenutno neophodna.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna. Idite ranije na spavanje.
Vodolija (20.01. – 18.02.)
Posao: Kreativnost je vaša jača strana danas. Ako se bavite hobijem, mogli biste dobiti inspiraciju za novi projekt.
Ljubav: Danas ste avanturistički raspoloženi. Iznenadite partnera nečim potpuno neočekivanim.
Zdravlje: Odlično raspoloženje pozitivno utiče na imunitet.
Ribe (19.02. – 20.03.)
Posao: Sanjarite o odmoru i putovanju. Počnite planirati ljetovanje jer bi vam rane rezervacije mogle uštedjeti novac.
Ljubav: Emotivna povezanost sa porodicom je na vrhuncu. Veče je idealno za intimne trenutke sa voljenom osobom.
Zdravlje: Skloni ste zadržavanju tečnosti u organizmu, pijte više vode.
Savjet za sve znakove: Nedjelja je dan za regeneraciju. Iskoristite mirnu energiju da se povežete sa sobom i pripremite za dinamičan ponedjeljak koji dolazi!