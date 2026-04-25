VELIKI HOROSKOP ZA NEDELJU 26. APRIL: Jednom znaku se otvaraju vrata o kojima je sanjao

Ovan (21.03. – 19.04.)

Posao: Danas je dan za odmor. Isključite poslovne obavijesti jer vam je potreban mentalni reset kako biste u ponedjeljak bili produktivni.

Ljubav: Strasti se smiruju, a zamjenjuje ih potreba za nježnošću. Partner cijeni vašu pažnju više nego što mislite.

Zdravlje: Moguća blaga nesanica; izbjegavajte kofein u kasnim satima.

Bik (20.04. – 20.05.)

Posao: Finansijski planovi koje pravite danas mogli bi se pokazati vrlo profitabilnim u maju. Razmislite o dugoročnoj štednji.

Ljubav: Nedjeljni ručak sa porodicom donosi prijeko potreban mir. Slobodni Bikovi mogu očekivati zanimljivu poruku preko društvenih mreža.

Zdravlje: Odlično. Prijaće vam duga šetnja na svježem vazduhu.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Posao: Vaš um radi “trista na sat”. Zapišite sve ideje koje vam padnu na pamet, ali realizaciju ostavite za radnu sedmicu.

Ljubav: Sa Venerom u vašem znaku, neodoljivi ste. Iskoristite šarm da izgladite nesporazum sa voljenom osobom.

Zdravlje: Pripazite na disajne organe; izbjegavajte zadimljene prostorije.

Rak (21.06. – 22.07.)

Posao: Intuicija vam govori da se spremaju promjene na radnom mjestu. Ne brinite, vama idu u korist.

Ljubav: Emotivna nedjelja. Provedite veče uz film ili knjigu u krugu najbližih. Potrebno vam je povlačenje u vlastiti “oklop”.

Zdravlje: Mogući problemi sa probavom, ne pretjerujte sa teškom hranom.

Lav (23.07. – 22.08.)

Posao: Neočekivana vijest od kolege može vam promijeniti planove za sutra. Ostanite fleksibilni.

Ljubav: Danas ste u centru pažnje gdje god se pojavite. Slobodni Lavovi će uživati u flertu, dok zauzeti planiraju zajedničku budućnost.

Zdravlje: Osjećate se snažno, ali ne ignorišite signale umora.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Posao: Idealno vrijeme za organizaciju kućnog budžeta i planiranje obaveza za narednu sedmicu. Red vam donosi mir.

Ljubav: Partner može biti malo zatvoreniji nego inače. Dajte mu prostora, nemojte forsirati razgovor.

Zdravlje: Mogući bolovi u leđima zbog nepravilnog sjedenja.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Posao: Razmišljate o promjeni pravca ili dodatnoj edukaciji. Zvijezde podržavaju sve što je vezano za učenje i inostranstvo.

Ljubav: Danas blistate. Harmonija u odnosima je vaša glavna tema ove nedjelje. Uživajte u svakom trenutku.

Zdravlje: Osjećate se lagano i poletno.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Posao: Niste raspoloženi za razgovor o obavezama. Fokusirajte se na rješavanje nekih privatnih stvari koje ste zapostavili.

Ljubav: Duboke emocije isplivavaju na površinu. Razgovor o tabu temama sa partnerom donosi olakšanje.

Zdravlje: Vrijeme je za detoksikaciju organizma.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Posao: Danas izbjegavajte bilo kakve ozbiljne razgovore o novcu ili ugovorima. Fokusirajte se na odmor.

Ljubav: Društveni kontakti su naglašeni. Moguće je novo poznanstvo koje će vas zaintrigirati svojom neobičnošću.

Zdravlje: Čuvajte grlo i glasne žice.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Posao: Iako je neradni dan, vaš mozak analizira greške iz prošle sedmice. Oprostite sebi i krenite dalje.

Ljubav: Stabilnost je ključna riječ. Partner vam pruža podršku koja vam je trenutno neophodna.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna. Idite ranije na spavanje.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Posao: Kreativnost je vaša jača strana danas. Ako se bavite hobijem, mogli biste dobiti inspiraciju za novi projekt.

Ljubav: Danas ste avanturistički raspoloženi. Iznenadite partnera nečim potpuno neočekivanim.

Zdravlje: Odlično raspoloženje pozitivno utiče na imunitet.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Posao: Sanjarite o odmoru i putovanju. Počnite planirati ljetovanje jer bi vam rane rezervacije mogle uštedjeti novac.

Ljubav: Emotivna povezanost sa porodicom je na vrhuncu. Veče je idealno za intimne trenutke sa voljenom osobom.

Zdravlje: Skloni ste zadržavanju tečnosti u organizmu, pijte više vode.

Savjet za sve znakove: Nedjelja je dan za regeneraciju. Iskoristite mirnu energiju da se povežete sa sobom i pripremite za dinamičan ponedjeljak koji dolazi!

Facebook komentari