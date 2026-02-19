Turska pooštrava trgovinski embargo Izraelu i prestaje izdavati Eur-Med certifikate

Od prošlog tjedna, Turska je prestala izdavati “preferencijalne dokumente” Izraelu, rekla su dva izvora upoznata s tim pitanjem za izraelski poslovni časopis Globes .

Taj potez usmjeren je na zaobilazno rješenje koje su izraelski uvoznici koristili otkako je Turska uvela potpuni trgovinski embargo u svibnju 2024.

Prema ovom aranžmanu, roba proizvedena u Turskoj – posebno vozila – navodno je prvo otpremana u Europu, a zatim prosljeđivana Izraelu s Eur-Med certifikatima koji su pružali oslobođenje od carina.

Što su Eur-Med certifikati?

Eur-Med (EUR-MED) certifikati izdaju se u okviru multilateralnog trgovinskog sporazuma koji uključuje Europsku uniju, Izrael, Tursku, Jordan, Egipat, Maroko, Tunis, Siriju i Palestinu.

Certifikati, koje odobravaju carinska tijela u zemlji izvoznici, potvrđuju da je roba “proizvod s podrijetlom” i omogućuju “dijagonalnu kumulaciju” postotaka podrijetla između zemalja sudionica, što omogućuje oslobođenje od carina u zemlji odredišta.

U normalnim okolnostima, roba poslana iz Turske u Izrael dobila bi turski certifikat o podrijetlu. Međutim, budući da je turski embargo onemogućio izravnu certifikaciju, uvoznici su navodno počeli usmjeravati tursku robu kroz Europu i dobivati ​​Eur-Med certifikate kako bi zadržali carinsko oslobođenje.

Odbijanjem izdavanja ovih certifikata, Turska učinkovito blokira ovaj put zaobilaženja.

Ako turska carina ne surađuje u procesu provjere, europske carinske vlasti ne mogu potvrditi podrijetlo robe, što onemogućuje ostvarivanje prava na izuzeće.

Očekuje se da će automobilski sektor biti najteže pogođen

Izraelski mediji izvijestili su da se očekuje da će automobilski sektor biti glavna žrtva pooštrenih ograničenja. Türkiye je glavni proizvođač vozila za europske marke, od kojih su mnoge popularne na izraelskom tržištu.

Izrael je potpisao regionalni sporazum Eur-Med u oktobru 2013.

Odredba o kumulaciji omogućuje proizvodima proizvedenim u više zemalja sporazuma da zadrže status podrijetla i povezane carinske olakšice prilikom izvoza u zemlje odredišta.

Trgovinski embargo Turske protiv Izraela od maja 2024

Dana 2. svibnja 2024. tursko Ministarstvo trgovine objavilo je obustavu svih izvoznih, uvoznih i tranzitnih trgovinskih operacija s Izraelom u svim kategorijama proizvoda, navodeći kao razlog izraelsku “agresiju na Palestinu kršeći međunarodno pravo i ljudska prava”.

Embargo je okončao sve komercijalne aktivnosti između dviju zemalja, uključujući carine i transakcije u slobodnim zonama.

Od tada, izraelski uvoznici traže alternativne rute za tursku robu, navodno uključujući otpremu preko Palestinske uprave te istovar i ponovni utovar u stranim lukama prije isporuke u Izrael.

