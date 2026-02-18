Bijela kuća: Postoji mnogo argumenata za napad na Iran, bilo bi mudro postići dogovor

„Očekuje se da će nam se Iranci javiti s više detalja u sljedećih nekoliko tjedana, pa će predsjednik nastaviti pratiti kako će se ovo odvijati“, dodaje Leavitt.

Glasnogovornica daje komentare tijekom brifinga za novinare u Bijeloj kući, gdje je također upitana zašto SAD smatraju da je napad potreban ako predsjednik Donald Trump tvrdi da je Washington već “uništavao” iranski nuklearni program u lipnju napadima na tri teheranska objekta.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je tijekom jučerašnjih pregovora o iranskom nuklearnom programu postignut “mali napredak”, ali da su strane “još uvijek vrlo udaljene po nekim pitanjima”.

„Postoji mnogo razloga i argumenata koje bi se mogli navesti za napad na Iran“, odgovara Leavitt bez daljnjeg objašnjenja.

„Predsjednik je, kao vrhovni zapovjednik, imao vrlo uspješnu operaciju. Midnight Hammer je potpuno uništio iranska nuklearna postrojenja“, nastavlja ona, misleći na lipanjske napade.

„Predsjednik je bio vrlo jasan u vezi s Iranom i bilo kojom zemljom u svijetu da je diplomacija uvijek njegova prva opcija i da bi Iran bio vrlo mudar da postigne dogovor“, dodaje, odbijajući ponuditi rok.

Poruka je ponavljanje onoga što su SAD davale u različitim varijacijama tjednima dok svijet čeka Trumpovu odluku o tome hoće li odobriti još jedan napad na Iran.

