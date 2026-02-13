CIA poziva kineske vojnike – nude “svjetliju budućnost” VIDEO

Novi video pod nazivom ” Spasimo budućnost ” objavljen na društvenim mrežama prikazuje izmišljenog razočaranog časnika srednjeg ranga u kineskoj vojsci koji jadikuje nad ” korumpiranim stranačkim vođama koji se bogate dok se sposobni ljudi smatraju prijetnjom i uklanjaju “, izvještava NBC News.

Video zatim savjetuje kako sigurno kontaktirati CIA-u .

The CIA released a new Mandarin-language recruitment video, targeting disillusioned members of China’s military and officials with access to sensitive information: Do you have information about high-ranking Chinese leaders? Please contact us. pic.twitter.com/0wYwXM0FEY — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

NBC procjenjuje da se čini da je video pokušaj “iskoristiti dramatičnu vojnu čistku u Kini , u kojoj je prošli mjesec svrgnut visoki general”. Ministarstvo obrane Kine nedavno je objavilo da je general Zhang Yuxia , koji je kao potpredsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva bio drugi zapovjednik Narodnooslobodilačke vojske nakon kineskog vođe Xi Jinpinga, pod istragom i optužen za teška ” kršenja discipline i zakona “, prema američkom TV kanalu.

Ravnatelj CIA-e John Ratcliffe rekao je u izjavi da su slični videozapisi objavljeni na internetu prošle godine dosegnuli značajnu publiku.

„Nastavit ćemo kineskim vladinim dužnosnicima i građanima nuditi priliku da zajedno rade za svjetliju budućnost“, rekao je Ratcliffe.

