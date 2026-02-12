Svijet

„Neću vam skrivati ​​da sam izrazio opći skepticizam”

Objavljeno prije 1 sat

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da američki predsjednik Donald Trump stvara uvjete…

…koji bi mogli dovesti do “dobrog dogovora” s Iranom, iako je i dalje skeptičan prema kvaliteti bilo kakvog sporazuma.

„Mislim da uvjeti koje stvara, u kombinaciji s činjenicom da sigurno razumiju da su prošli put pogriješili time što nisu postigli dogovor, mogu stvoriti uvjete za postizanje dobrog dogovora“, rekao je Netanyahu u Washingtonu nakon sastanka s Trumpom, prema izjavi iz njegova ureda.

„Neću vam skrivati ​​da sam izrazio opći skepticizam u pogledu kvalitete bilo kakvog sporazuma s Iranom“, nastavio je, dodajući da svaki sporazum mora uzeti u obzir i iranske balističke projektile i podršku regionalnim posrednicima.


