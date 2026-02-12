Rusija blokirala WhatsApp

Ruska služba za praćenje komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija Roskomnadzor uklonila je WhatsApp domenu sa svojih DNS poslužitelja, čime je korištenje aplikacije u zemlji praktički nemoguće, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov danas je izjavio da je odluka donesena zbog odbijanja Mete, vlasnika WhatsAppa, da se pridržava ruskih zakona.

Prema njegovim riječima, WhatsApp se može vratiti svojoj funkciji u Rusiji, ali to ovisi o poštivanju zakona i spremnosti na dijalog, javljaju Vedomosti.

Ako WhatsApp nastavi ignorirati zahtjeve Moskve, šanse za njegov povratak u Rusiju su nula, dodao je Peskov.

Razlog blokiranja WhatsApp aplikacije, kako objašnjavaju stručnjaci, nije samo pravni sukob s korporacijom Meta, već i tehničke prirode.

Roskomnadzorova oprema ne može istovremeno ograničiti YouTube, Telegram i WhatsApp, pa se oslobađaju resursi za učinkovitije blokiranje Telegrama, izvještava portal RBK.

Stručnjaci objašnjavaju da je Telegram platforma puno otpornija na blokiranje od WhatsAppa zahvaljujući dobro raspoređenoj infrastrukturi i snažnoj enkripciji.

„Da biste usporili Telegram, potrebni su vam ogromni računalni kapaciteti. WhatsApp nije moderniziran na taj način, pa ga je lakše blokirati“, rekao je neovisni telekomunikacijski stručnjak Aleksej Učakin.

DNS sustav prevodi imena domena u IP adrese, a bez ovog prijevoda uređaji se ne mogu povezati sa serverima WhatsApp aplikacije.

