Bh. gigant pred slomom: Dugovi dvostruko veći od vrijednosti, kupci žele samo dijelove

U Općinskom sudu u Tuzli jučer je održana Skupština povjerilaca Koksare u stečaju na kojoj su izneseni podaci o cjelokupnoj situaciji u kompaniji. Procijenjena vrijednost Koksare iznosi oko 250 miliona KM, dok priznata dugovanja dosežu skoro 550 miliona KM, piše Oslobođenje

Zasad ne postoji interes za preuzimanje kompletne kompanije, već isključivo za kupovinu pojedinih fabrika unutar kompleksa Koksare. Kako je poznato, prije nekoliko dana objavljen je prvi javni poziv za preuzimanje pojedinačnih dijelova i to: AMK (anhidrid-maleinskih kiselina) fabrike i Mehaničke radionice sa opremom i infrastrukturom koje se nalaze u krugu imovine stečajnog dužnika. Oko 500 radnika, koliko ih je ostalo u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu, živi u neizvjesnosti. Od nadležnih očekuju da čim prije ponude rješenje.

– Ono što očekujemo jeste da se nastavi proizvodnja barem još šest mjeseci kako bi stečajni upravnik mogao prodati kompletnu fabriku i kako bismo izbjegli gašenje, rekao je za Oslobođenje Ermin Halilović, predsjednik Sindikalne organizacije Koksare.

U Sindikatu tračak nade vide i u sastanku koji bi trebao da se održi sutra. Poziv je upućen federalnom premijeru Nerminu Nikšiću, Vedranu Lakiću, federalnom ministru energije, rudarstva i industrije, premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, te predstavnicima grupacije Pavgord, kako bi vidjeli postoji li mogućnost da kompanija H&P nastavi da upravlja proizvodnim procesom i narednih pola godine dok se firma ne proda ili ne nađe drugo rješenje.

Podsjećamo da je 6. februara održan sastanak svih rukovodilaca fabrika i inžinjera gdje su insistirali da se radnicima uplati oktobarska plata i deset dana novembra koja je otišla u stečajnu masu kako bi pristupili pripremama u pravcu gašenja.

– Ako se ne isplati, oni su rekli da neće pristupiti gašenju, kaže Halilović.

Facebook komentari