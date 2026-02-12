Nezira se pere nakon opravdanih kritika koje je dobila: “Bijedni novinari koriste tragediju za klikove!”

„Avaz“ je prvi objavio story u kojem je Nezira Muhović, dok je Sarajevo potresala teška tragedija, napisala da zbog gužve u gradu neće stići na farbanje. U tekstu je naveden jasan kontekst događaja i reakcije koje su uslijedile na društvenim mrežama.

– Bijedni novinari koji koriste sve najgore za malo pregleda. Ne visimo svi na portalima i nismo pored TV-a da bismo znali šta se dešava u svakom trenutku. Prije pola sata saznajem za tragediju i šta se zapravo desilo. Nema potrebe za dramom – poručila je.

Dodala je i da „nema razloga da joj iko odgovara“, jer, kako tvrdi, nije ni znala šta je uzrok gužve, te da joj je „užasno što uopšte mora pi sati o ovim stvarima“.

