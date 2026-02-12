KOMŠIĆ NA UNIVERZITETU YALE: „BiH nije pijun, već kredibilan akter koji dokazuje da pluralizam nije slabost“

Ova posjeta je realizirana u okviru Mirovne inicijative Univerziteta Yale, te ko-direktora programa, profesora Catherine Panter-Brick i Davida Simona, koji su u novembru na Univerzitetu u Sarajevu predstavili rezultate studije stanja svakodnevnog mira u BiH.

Komšić je vrlo iskreno govorio o pogledu na aktuelni geopolitički poredak iz vizure male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina, ističući da je potrebno ažuriranje ciljeva vanjske politike zasnovanih na realizmu ali i konstantnoj posvećenosti univerzalnim vrijednostima i međunarodnom pravu.

“Budućnost moje zemlje ne leži u tome da postane pijun, nego kredibilan, siguran i pouzdan akter, posvećen političkom suverenitetu i integritetu a mi smo odgovorni za svoje države.

Bosna i Hercegovina podsjeća da pluralizam nije slabost”, između ostalog istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.



Nakon predavanja, Komšić je razgovarao sa gostima, a razgovor je moderirao David Simon. Nakon zvaničnog dijela, Komšić se zadržao u razgovoru sa manjom grupom studenata mirovnih studija.

Cjelokupna posjeta je rezultat kontinuiranih napora Vijeća za razmjenu da unaprijedi civilnu saradnju između institucija u SAD i BiH, sa posebnim naglaskom na saradnju akademskih institucija.

Također, kao dio ovih aktivnosti večeras će predsjedavajući Komšić prisustvovati i gala-večeri u Annapolisu, glavnom gradu Marylanda, kojom će se obilježiti dvije godine Vijeća i 22 godine državnog partnerstva između Marylanda i Bosne i Hercegovine.

