Erdogan: Uskoro ću posjetiti Beograd i Pazar, Vučić: Imali smo iskren i prijateljski razgovor

Na početku konferencije Erdogan je kazao da su lideri danas razgovarali o budućim koracima.

„Prethodno smo najavili da ćemo sudjelovati na Expu 2027, čiji će domaćin biti Srbija. Smatramo da je ovaj događaj važan jer će doprinijeti kulturnim vezama između naših zemalja. Zadovoljni smo velikim brojem turskih investicija u Srbiji. U 2015. godini u Srbiji je poslovalo oko 100 turskih tvrtki. Danas je taj broj premašio 1500, s ukupnim iznosom do 30 milijuna dolara“, rekao je turski predsjednik.

Nakon Erdogana, medijima se obratio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

„Poštovani gospodine predsjedniče i dragi prijatelju, jako sam sretan zbog razgovora koji smo danas vodili. Kad to kažem, nisam netko tko ima birokratski vokabular, mislim da je to bio otvoren razgovor, iskren, između dva prijatelja koji se poznaju dugo i koji se na takav način obraćaju jedan drugome, s najvećim poštovanjem. Posebno me veseli ton i zaključci naših razgovora“, rekao je Vučić.

Rekao je da su njihovi razgovori bili izuzetno učinkoviti te je zahvalio Erdoganu na sudjelovanju na EXPO-u 2027.

„Radujem se vašem posjetu Srbiji, pripremit ćemo ga s velikim strpljenjem. Ako možemo surađivati, vjerujem da ćemo uspjeti sačuvati mir i stabilnost. Hvala vam na gostoprimstvu, a mi ćemo dati sve od sebe da se, barem djelomično, tako osjećate kada posjetite Srbiju“, dodao je Vučić.

Konačno, Erdogan je rekao da će za otprilike dva mjeseca posjetiti Beograd i Novi Pazar.

Facebook komentari