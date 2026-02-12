Stotine Lufthansinih letova prizemljeno zbog velikog štrajka

Iako Lufthansa nije objavila tačan broj otkazanih letova, putnicima je najavljeno da će doći do velikog broja otkazivanja. Pojedini letovi s većih aerodroma, poput Frankfurta i Berlina, ipak će se realizovati. Kompanija je pozvala putnike da prije dolaska na aerodrom provjere status svog leta.

Iz Lufthanse su saopćili da će putnike s otkazanih letova pokušati preusmjeriti na druge aviokompanije unutar svoje grupacije ili na partnerske prijevoznike. Također, putnicima je omogućeno da bez dodatnih troškova zamijene avionske karte za karte Njemačkih željeznica (Deutsche Bahn). Potpuna normalizacija saobraćaja ne očekuje se prije petka.

Štrajk je pokrenulo oko 4.800 pilota Lufthanse i njene teretne kompanije Lufthansa Cargo, koji zahtijevaju veća izdvajanja u penzione fondove. Njemački sindikat pilota VC navodi da je velika većina članova još prošle godine glasala za štrajk kao oblik pritiska na poslodavca.

Predsjednik sindikata VC Andreas Pinheiro izjavio je da su željeli izbjeći eskalaciju i da je sindikat u svakom trenutku bio spreman na dijalog, ali da odgovornost za štrajk snosi poslodavac. Istovremeno, sindikat kabinskog osoblja UFO pozvao je na štrajk i zaposlene u Lufthansinoj regionalnoj kompaniji CityLine, koja obavlja kratke letove.

Kao razlog navode planirano gašenje letačkih operacija CityLinea, ali i, kako ističu, kontinuirano odbijanje kompanije da započne pregovore o kolektivnom socijalnom planu. Štrajk sindikata UFO obuhvata oko 20.000 zaposlenih i organizovan je bez prethodnog izjašnjavanja članstva. Dosadašnji pregovori između sindikata i uprave Lufthanse vođeni su povremeno, ali bez konkretnog rezultata,pišu Vijesti

Iz uprave Lufthanse poručuju da su zahtjevi sindikata pretjerani. Direktor za ljudske resurse Michael Niggermann ocijenio je da je eskalacija nepotrebna i naglasio da se sporovi mogu riješiti isključivo kroz razgovor. Dodao je da kompanija trenutno nema finansijsku mogućnost za preuzimanje dodatnih troškova.

Lufthansa je 2024. godinu završila s gubitkom, zbog čega je pokrenula program restrukturiranja pod nazivom „Preokret“, s ciljem povratka poslovanja u zonu profitabilnosti.

