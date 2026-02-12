Rusija pokušava potpuno blokirati WhatsApp i preusmjeriti korisnike na državnu aplikaciju Max

Rusija je “pokušala potpuno blokirati” WhatsApp u zemlji, saopćila je kompanija, dok Kremlj nastavlja pooštravati restrikcije na aplikacije za razmjenu poruka.

WhatsApp, u vlasništvu Mete, naveo je da je potez usmjeren na preusmjeravanje više od 100 miliona korisnika u Rusiji na “državnu aplikaciju za nadzor”, piše BBC.

Ovo dolazi nakon što su ruski regulatori dodatno ograničili pristup Telegramu, navodeći nedostatak sigurnosti. Procjenjuje se da Telegram ima približno isti broj korisnika kao WhatsApp u Rusiji.

– Pokušaj izolacije više od 100 miliona korisnika od privatne i sigurne komunikacije je korak unazad i može dovesti samo do manje sigurnosti za ljude u Rusiji – saopćio je WhatsApp.

Ruski regulator za komunikacije Roskomnadzor više puta je upozoravao WhatsApp da se uskladi s lokalnim zakonima.

Državna agencija Tass izvijestila je ranije ove godine da se očekuje trajna blokada WhatsAppa u zemlji 2026. godine.

– Takve oštre mjere su potpuno opravdane – izjavio je ruski zvaničnik Andrej Svintsov, podsjetivši da je Rusija Metu proglasila ekstremističkom organizacijom.

Od te odluke 2022. godine, aplikacije Mete poput Instagrama i Facebooka blokirane su u Rusiji i dostupne su samo putem VPN-a. Moskva je uložila velike napore da građane preusmjeri na državnu komunikacijsku platformu Max.

Aplikacija je uspoređena s kineskim WeChatom, aplikacijom“ koja objedinjuje razmjenu poruka i državne usluge, ali bez enkripcije.

Ruske vlasti tvrde da WhatsApp i Telegram odbijaju pohraniti podatke ruskih korisnika u zemlji, kako zakon nalaže.

Od 2025. godine, vlasti su naredile da aplikacija Max bude unaprijed instalirana na svim novim uređajima prodanim u zemlji. Zaposleni u javnom sektoru, nastavnici i studenti obavezni su koristiti platformu.

Direktor Telegrama, ruski biznismen Pavel Durov, izjavio je da država ograničava pristup njegovoj aplikaciji kako bi prisilila građane da koriste vlastitu platformu za nadzor i političku cenzuru.

Iran je pokušao sličnu strategiju zabranjujući Telegram i gurajući građane na državnu alternativu, ali su ljudi pronašli načine da to zaobiđu, napisao je Durov.

