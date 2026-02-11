Nova oluja zahvatit će zemllju, stižu razorni vjetrovi: Popaljeni naradžasti meteoalarmi, upozorenje na ”rizik od poplava koje mogu izazvati značajna izlivanja”’

Nova oluja zahvatit će zemlju, stižu razorni vjetrovi: Popaljeni naradžasti meteoalarmi, upozorenje na ”rizik od poplava koje mogu izazvati značajna izlivanja”’

Oluja Nils stiže na zapad Francuske, dok jaka kiša podiže nivo rijeka i izaziva narandžasta upozorenja u više departmana zbog rizika od poplava i lavina.

Vrlo kišoviti periodi nižu se širom velikog dela Francuske. Nova olujna depresija, nazvana Nils, zahvatit će zemlju između srijede i četvrtka, sa jakim vetrovima na jugu i novim obilnim padavinama u mnogim regionima.

Dok je ujutro u 6 časova 19 departmana bilo pod meteoalarmom, Météo-France je ažurirao upozorenja u srijedu, 11. februara 2026. u 10 časova. Narandžasti meteoalarm ”vetar” povezan sa Nilsom proširen je na departmane Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne i Charente za narednu noć. Departmani severnih Alpa i Hautes-Alpes takođe su prebačeni na narandžasti nivo zbog rizika od lavina za četvrtak. Do 12 časova ukupan broj departmana pod narandžastim upozorenjem smanjen je na 23.

Dok se očekuje dolazak oluje Nils u srijedu uveče, dijelovi rijeka i potoka već su pod narandžastim upozorenjem, prema Météo-France, u departmanima: Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze, Ariège i Haute-Garonne.

Služba Vigicrues upozorava na ”rizik od poplava koje mogu izazvati značajna izlivanja”, dok su u prethodnim danima zabilježene obilne padavine na tlu koje je već zasićeno vodom, a nove padavine se očekuju.

”Posljednjih nekoliko nedelja Francusku pogađaju obilne kiše. Bretanja je bila posebno pogođena i nastavlja da bude. Sada veliki deo zapadne Francuske pogođen je padavinama koje podižu nivo rijeka”, navelo je Ministarstvo ekološke tranzicije u saopštenju u utorak uveče.

”Trenutno je oko četrdeset departmana pogođeno poplavama u toku ili koje se očekuju u narednih 24 časa”, između onih pod narandžastim i žutim meteoalarmom, precizirano je, piše srbija danas.

