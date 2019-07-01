Nijemci masovno okreću leđa benzincima i dizelašima

Prema podacima njemačke Savezne uprave za motorni saobraćaj (KBA), u junu je registrovano 84.057 novih potpuno električnih automobila, što je 78,2 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Električna vozila zauzela su 28,4 posto tržišta i prvi put prestigla hibride, koji su zabilježili 83.315 registracija i udio od 28,1 posto.

Zajedno, električni automobili i hibridi činili su više od 56 posto svih novih registracija, što potvrđuje ubrzanu tranziciju njemačkog tržišta prema elektrifikaciji.

Benzinci, koji su godinama dominirali, pali su na treće mjesto sa 60.796 registracija i tržišnim udjelom od 20,5 posto. Dizelaši su ostvarili 33.862 registracije (11,4 posto), dok su plug-in hibridi činili 10,9 posto tržišta,pišu Vijesti

Najprodavaniji električni model u junu bio je Tesla Model Y sa 6.023 registracije. Slijede Volkswagen ID.3, Škoda Enyaq, Škoda Elroq i BMW X1. Model Y bio je i treći najprodavaniji automobil u Njemačkoj bez obzira na vrstu pogona, iza Volkswagena Golfa i Volkswagena T-Roca.

Ipak, ukupni vozni park i dalje predvode automobili s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Od ukupno 61,3 miliona registrovanih vozila u Njemačkoj, 59,3 posto čine benzinci, 27 posto dizelaši, hibridi imaju udio od 6,5 posto, dok potpuno električna vozila čine 4,1 posto.

Iako će potpuna obnova voznog parka trajati godinama, rezultati iz juna pokazuju da je Njemačka ušla u novu fazu elektrifikacije, što bi moglo imati značajan utjecaj na cijelo evropsko tržište automobila.

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