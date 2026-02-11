Italija i Poljska odbile Trumpa

Iako je izvorno osmišljen kako bi učvrstio prekid vatre u Pojasu Gaze , Trump smatra da bi Vijeće za mir trebalo preuzeti širu ulogu u rješavanju globalnih sukoba, što je neke zemlje navelo na strah da bi moglo postati rival Ujedinjenim narodima .

To je, uz činjenicu da su Rusija i Bjelorusija pozvane da se pridruže, razlog zašto su mnoge zapadne zemlje zauzele oprezan pristup.

„S obzirom na određene nacionalne sumnje oko oblika vijeća, u tim okolnostima Poljska se neće pridružiti radu Vijeća za mir, ali ćemo ga analizirati“, rekao je premijer Donald Tusk na sastanku kabineta.

„Naši odnosi sa Sjedinjenim Državama bili su i ostat će naš prioritet, stoga, ako se okolnosti promijene i omoguće nam da se pridružimo radu Odbora, ne isključujemo nijedan scenarij.“

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani također je danas potvrdio da se Italija neće pridružiti Trumpovoj inicijativi.

„Ne možemo se pridružiti Mirovnom odboru jer postoji nepremostiva ustavna prepreka na talijanskoj strani“, rekao je za informativni kanal Sky TG24.

„Međutim, ako trebamo raditi na obnovi kako bismo osigurali mir na Bliskom istoku, spremni smo to učiniti“, dodao je.

Prema talijanskom ustavu, zemlja se može pridružiti međunarodnim organizacijama samo pod jednakim uvjetima kao i druge zemlje – uvjet za koji Rim tvrdi da nije ispunjen važećom poveljom odbora, koja Trumpu daje široke izvršne ovlasti.

Talijanski premijer Giorgio Meloni , blizak Trumpu, prošli je mjesec rekao da ga je zamolila da promijeni uvjete Mirovnog odbora kako bi se Italiji omogućilo pridruživanje.

Facebook komentari