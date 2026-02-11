Zaplijenjena milijarda falsifikovanih eura poslanih poštom iz Kine

Akciju su predvodile Austrija, Portugal i Španija, a cilj je bio razbijanje kriminalnih mreža koje lažni novac distribuiraju putem poštanskih pošiljki.

Više od 90 odsto zaplijenjene valute povezano je s pošiljkama iz Kine, što ukazuje da je ta zemlja glavni izvor krivotvorenog novca koji stiže u Evropu. Rumunske vlasti same su presrele 4,8 miliona eura u lažnim novčanicama i otkrile skladište sa više od 223.000 falsifikata. U Portugalu, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD zaplijenjeno je više od 220.000 krivotvorenih kovanica u eurima, funtama i dolarima, takođe povezanih s Kinom.

Tokom operativne faze od juna do novembra 2025. zaplijenjeno je 379 paketa sa lažnim novcem i pokrenuto 70 novih istraga. Ukupno je presretnuto više od sedam miliona falsifikovanih novčanica i kovanica, među kojima 4,8 miliona eura, 2,3 miliona dolara, 23.302 funte i 4.800 švajcarskih franaka, prenosi Index.

U akciji su učestvovale brojne evropske zemlje, kao i Srbija, Turska i Sjedinjene Američke Države. Europol i OLAF pružili su operativnu i obavještajnu podršku, a EU institucije rade na jačanju saradnje s kineskim vlastima kako bi se krivotvorenje suzbilo na samom izvoru.

EMPACT, evropska platforma za borbu protiv organizovanog kriminala, koordinira ovakve aktivnosti kroz višegodišnje cikluse zajedničkih prioriteta u borbi protiv teškog i međunarodnog kriminala.

